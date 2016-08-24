Матвей Запупыркин Re: Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция... #35





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Регистрация: 26.03.16 (Пользователи) Отправлено: - 20:02 в 18 я автомат держал в руах...Родину защищал, как и многие здесь присутствующие!!! а какой процент граждан ( азербайжанской. армянской национальности ) защищают нас в рядах ВС РК ?? ПО ПАЛЬЦАМ ПЕРЕСЧИТАЕШЬ...взрослый типа...как дел натворят...то их сразу маленькими считают...безвинными...наказать родителей!! пусть сами решают что с ним делать...