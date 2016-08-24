/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция распространила фотографию подозреваемого		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция распространила фотографию подозреваемого
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.16 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В совершении преступления подозревается Гаджиев Арзул Сахиб-Оглы 1998 г.р. Всем, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обратиться в органы внутренних дел по телефонам (87142) 55-32-61, 55-69-01
Читать новость

§ Серый волк
Re: Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8620
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.08.16 - 13:53
Комментарий удален модератором.
Профайл

Кайрат Нургалиев
Re: Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция...




Отправлено: 25.08.16 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братья Гаджиевы давно живут в Кустанае. В начале 90х годов торговали на рынке всем понемногу, открывали шашлычные, магазины. Сейчас не знаю чем они торгуют. Интересно, что один из братьев Гаджиевых в середине 90х потерял глаз. Выбили в драке на базаре.

§ Макарыч
Re: Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 440
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 25.08.16 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кайрат Нургалиев:
Интересно, что один из братьев Гаджиевых в середине 90х потерял глаз. Выбили в драке на базаре.

вендетта? )))
Профайл

qwert
Re: Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция...




Отправлено: 25.08.16 - 17:48
Комментарий удален модератором.

Вадик
Re: Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция...




Отправлено: 26.08.16 - 00:57
Комментарий удален модератором.

§ Матвей Запупыркин
Re: Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция...
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 26.08.16 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 18 я автомат держал в руах...Родину защищал, как и многие здесь присутствующие!!! а какой процент граждан ( азербайжанской. армянской национальности ) защищают нас в рядах ВС РК ?? ПО ПАЛЬЦАМ ПЕРЕСЧИТАЕШЬ...взрослый типа...как дел натворят...то их сразу маленькими считают...безвинными...наказать родителей!! пусть сами решают что с ним делать...
Профайл

Бывший
Re: Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция...




Отправлено: 26.08.16 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:в 18 я автомат держал в руах...Родину защищал,

Все мы кровь проливали за защиту Родины.. А потом все похерили
Гайдар в 16 лет полком командовал.

никто.
Re: Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция...




Отправлено: 22.02.17 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывший:
Все мы кровь проливали за защиту Родины.. А потом все похерили
Гайдар в 16 лет полком командовал.

че, правда что ли? прямо полком командывал? а полк ему типа подчинялся? несуразность.

Вайпер .
Re: Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция...




Отправлено: 22.02.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ЯП , уже тему вытащили , а тут как всегда отмалчиваются .

Ося
Re: Выстреливший девочке в глаз костанаец скрывается. Полиция...




Отправлено: 22.02.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то изменилось? Писали в Че и у Вас, что его нашли в Челябинске и готовят к депортации в Казахстан. Он сбежал? Из Че или Костаная?
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 82
Зарегистрированные пользователи: INFINITE, Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 251
Пользователей: 3
Всего: 254

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх