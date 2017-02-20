Цитата: Бывалый:

Уменьшаешь разницу - уменьшаешь потери.

Цитата: Бывалый:

А почему не тупо отключение отопления, если оно вовсе не обязательно в иных помещениях?



А ты никак не хочешь понять, что есть НОРМЫ, которые были составлены на основании различных исследований? И в них прописано - что обязательно, а что нет. И если отключение отопления было сделано вопреки нормативным документам - это не энергосбережение. Это глупость. Если в котельной отсутствует постоянный обслуживающий персонал - тогда можно и +5 температуру сделать. Если персонал есть - нужно обеспечить температуру +12 (СНИП РК 4.02-08-2003 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ). Но никак не отключать отопление!

А вот про энергосбережение:

Цитата: ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 100 ГКАЛ/ЧАС

4.1.2 Основными мероприятиями по экономии топлива, тепловой, электрической энергии и воды в котельных должны быть:



а) проведение режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов, выбор рациональных режимов работы основного и вспомогательного оборудования;



б) обеспечение работы котлоагрегатов по режимным картам в соответствии с температурными графиками отпуска тепловой энергии;



в) снижение потерь тепла с уходящими газами;



г) уплотнение топок, газоходов, экономайзеров и воздухоподогревателей с доведением величины присосов до нормативных значений;



д) снижение расходов топлива и электрической энергии при пуске котлоагрегатов;



е) приведение напоров тягодутьевых машин в соответствие с сопротивлением трактов;



ж) соответствие питательных насосов производительности котлоагрегатов;



з) внедрение автоматического регулирования ведения рациональных режимов питания котлов и горения;



и) совершенствование горелочных и топочных устройств;



к) поддержание рационального водного режима котельной и минимальной величины продувки котлов, обеспечивающей безнакипный режим работы;



л) устранение накипи при работе и при ремонтах котла;



м) предупреждение шлакования топок и заносов золой поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также очистка внешних поверхностей нагрева котельных агрегатов от летучей золы и сажистых отложений;



н) предупреждение коррозии хвостовых поверхностей нагрева при сжигании сернистых топлив;



о) снижение потерь тепла с механическим недожогом топлива.



п) обеспечение рационального, по энергетическим затратам, привода для регулирования скорости вращения насосов, вентиляторов и дымососов;



р) приведение теплоизоляции наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов в соответствие с нормой.



[Исправлено: Victor Yang, 22.02.2017 - 13:19]