NG.kz На строительства пантеона в Астане выделено 1,7 млрд тенге



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:13 Средства на строительство Национального пантеона были выделены в рамках уточнения республиканского бюджета на 2017-2019 годы. 21 февраля Кабинет министров Казахстана в ходе заседания Правительства принял постановление "О реализации Закона РК "О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы".

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