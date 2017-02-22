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§ NG.kz
На строительства пантеона в Астане выделено 1,7 млрд тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средства на строительство Национального пантеона были выделены в рамках уточнения республиканского бюджета на 2017-2019 годы. 21 февраля Кабинет министров Казахстана в ходе заседания Правительства принял постановление "О реализации Закона РК "О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы".
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serg
Re: На строительства пантеона в Астане выделено 1,7 млрд тенге




Отправлено: 22.02.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот , продажа пил в акимате возрастёт !

Читатель 1
Re: На строительства пантеона в Астане выделено 1,7 млрд тенге




Отправлено: 22.02.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно уже не обращать внимание.... (бесполезно).

§ сайлау курманов
Re: На строительства пантеона в Астане выделено 1,7 млрд тенге
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1718
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.02.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно , могилку Темирязева Клементия Аркадича (очень знаменитый русский ученный) , что на новодевичево привели в порядок, стояла вся заброшенная ....
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§ Валентин
Re: На строительства пантеона в Астане выделено 1,7 млрд тенге
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5354
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.02.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжаются попытки построения собственного национального эпоса и великого прошлого.

[Исправлено: Валентин, 22.02.2017 - 10:30]
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денис
Re: На строительства пантеона в Астане выделено 1,7 млрд тенге




Отправлено: 22.02.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже себе усыпальницы строит за наши денюжки)
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