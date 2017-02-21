Цитата: 07Litra:

только не забывайте,что сначала "родились" СОБЫТИЯ в ИСТОРИИ,и только потом Ваша наука... адепты которой всегда трактовали события так,как они хотели... тут я вижу абсолютную параллель с "профессором" Столешниковым...

да ну , вот эти то и события происходят с подачи темных сил . да нет у них такого - кручу верчу обмануть хочу . там все распланировано да и до завершения строительства пирамиду осталось совсем немного . года 2-3 думаю . Цитата: 07Litra:

вот американцам повезло,а нам нет... какие-то евреи неправильные попались... американские сионисты страну ГЕГЕМОНА построили,СИЛИКОНОВУЮ долину "гранд каньон" выкопали вообще то гранд каньон как раз то и перекопала вдоль и поперек цивилизация которая использовала эту планету как один огромный карьер .



Код: В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме, четверо погибли, по меньшей мере 15 человек получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ

эта новость кстати везде была на всех каналах , так как вы живете в матрице вы посмотрели , погрозили кулаком арабам и пошли дальше . я когда по тв посмотрел картинку подумал - Израиль передовые технологии , а первом месте по скупке патентов а что за качество картинки такое паршивое . Посмотрите сюда - Игил как всегда виноват и арабы .

Халтурщики