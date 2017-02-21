Хохол Re: Люди в опасностей #11







Отправлено: - 11:02 Цитата: бобер:

один два ротора на район или кировец с клином и лопатой, премию трактористу

То что техники не хватает , спорить ни кто не будет , применение её под вопросом . Тот же кировец с клином , в буран наделает больше вреда , чем пользы . Туннель за ним затягивает в метель за считанные минуты . Пару раз по этому туннелю вперёд назад и края туннеля уже способствуют для ещё большему снегозадержанию и высоты снежного покрова . По любому целесообразней все работы проводить после непогоды . Да , на такое скопление машин , как в новости , техника должна выезжать незамедлительно . Но чистить и убирать везде подряд , в условиях степной зоны , эт просто бесполезная трата средств . Ещё к одной бесполезной трате на которую все в скором времени потратятся , это система Эра-Глонасс . Потому что например в данном случае , если б в этих 70 машинах она была , ни кто бы к ним так же и не спешил , сколько бы люди в эту кнопочку не тыкали .