/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 19 из 19«1...171819
§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
Читать новость

* Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Там Талапкеры-практики-"многоопытные", не понимающие даже теплового баланса зданий.

Ты неправ. Я вот по твоим сообщениям тоже не понял что ты хотел сказать. Там только под конец промелькнуло, что ты имел ввиду - изначально формулировка хромала. Но и в этом случае, КПД котла, скорее всего, снижается. А при включенном отоплении - всё идет куда надо - подача из сети, обратка - в обратку этой теплосети. А в котле, при этом, всё в норме. А так, при сниженных температурах, требуется сжечь больше топлива для достижения необходимой температуры. Экономия, может, и есть, но не думаю что значительная.
Опять же - нарушение условий труда.
Ну и вызывает сомнение компетентность руководителя, когда он отключение отопления называет энергосбережением.
Профайл

§ Валентин
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5354
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.02.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну и вызывает сомнение компетентность руководителя, когда он отключение отопления называет энергосбережением.


Есть народная офисная примета: если на кухне в офисе исчезли бесплатные печеньки и сухарики, а в туалет стали закупать бумагу "52 метра" — пора искать другую работу.

Вот и тут точно так же!
Профайл

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это для термопар К-type?

Это для термопар всех типов.А работать надо с тем что есть в проекте,а не так -"Цитата:
Валентин:
А вообще мне больше Pt100 нравится

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А где такое малое напряжение используется? Я никогда не слышал с такой приставкой. Но я и не электрик, правда.

Термопара например.

Анатолий
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашей стране и так не рог изобилия в сфере теплоэнергетики, мало специалистов и вузов которые их обучают, а вы еще и ругаете! Вот уж точно лучше не станет. Люди желающие обучаться всегда будут лучшими и востребованными специалистами, и не важно откуда у него диплом!

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А при включенном отоплении - всё идет куда надо [/Куда - идёт?
На усиленное отопление улицы?
А оно точно надо?

* Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
пора искать другую работу.

Да дело не в этом. Дело в том что понятие "энергосбережение" имеет определение, есть комплекс мер для его осуществления. Но это никак не тупо отключение отопления. То есть, скажи он - мы вынуждены были отключить отопление в цехах для экономии средств - это было бы правильней.
Дядьку тоже можно понять - посадили руководить таким предприятием, денег дают мало, с другой стороны - антимонопольщики зажимают. Да и в нормальное русло чтобы войти - нужно время, а денег нет сейчас.
Профайл

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
В нашей стране и так не рог изобилия в сфере теплоэнергетики, мало специалистов и вузов которые их обучают, а вы еще и ругаете

И что теперь?
Разрешить имеющимся бухать и спать на рабочем месте?

* Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
Люди желающие обучаться всегда будут лучшими и востребованными специалистами, и не важно откуда у него диплом!

А вот откуда ты знаешь - что его привело в ВУЗ? Желание обучаться? Так если бы оно было - это очень даже можно делать в ВУЗе, т.к. очень многое зависит от студента. А, может, студента в ВУЗ привело желание ИМЕТЬ диплом о высшем образовании? Это уже другое желание, отличное от желания обучаться. Также учиться может привести желание отсрочки в армию.
Профайл

* Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Термопара например.

Спасибо за ликбез. Буду знать.
Профайл

§ Валентин
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5354
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.02.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Это для термопар всех типов.


Я выше Pt100 в пример привёл, там измеряется сопротивление, а не напряжение.
Но в теме не об этом, да.

Цитата:
Victor Yang:
Но это никак не тупо отключение отопления


Знаешь, это как раз в наших традициях, неоднократно наблюдал.

Вот тут мы будем экономить на спичках, во вред всему, просто из принципа.
А вот здесь мы легко и просто выкинем на ветер миллионы, потому что да и хрен с ними.
Профайл

Бывалый
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я выше Pt100 в пример привёл, там измеряется сопротивление, а не напряжение.[/А ты едет термопару и терморезистор не отличаешь но все туда же?

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Дядьку тоже можно понять - посадили руководить таким предприятием, денег дают мало, с другой стороны - антимонопольщики зажимают.

Я сейчас заплачу от умиления.Ну ты даешь)))

* Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
На усиленное отопление улицы?

Ну так утеплять надо тогда! Энергоаудит провести, наконец, пока погода позволяет. А летом уже утепляться и реконструировать систему отопления.
Профайл

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 22.02.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И что теперь?
Разрешить имеющимся бухать и спать на рабочем месте?

Нет.Достаточно создать нормальные условия труда и оплату ентого самого труда,и спать спокойно в тепле и с электричеством.И для этого вовсе не нужен"эффективные менеджеры" из соседних областей.Скоро из Лондона поедут учить нас экономить на спичках
Ответить 
Страница 19 из 19«1...171819
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 82
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 207
Пользователей: 2
Всего: 209

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх