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Куратор темы: Валентин
Маркс
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 22.02.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кофе - это обычный наркотик. Какая разница наркоману, с каким вкусом будет героин, который он пустит на экскурсию по вене. Это как если бы кружок чифиристов, сидя на корточках, обсуждал отсутствие ароматических присадок в заварке. Или алкоголик вдруг встал в позу и стал отказываться от чистого спирта только из-за того, что его предварительно не настояли на лимонных корочках.
Все эти любители вкусового содержания просто маскируют свою манию отвлеченными параметрами, тем самым стараясь обмануть в первую очередь самого себя. На самом деле, чем больше кофеина - тем лучше кофеману. Чем больше градус напитка - тем лучше алкоголику. Чем слаще продукт - тем больше прет сладкоежку. Чем чище героин - тем предпочтительнее он для наркоманов.
Вывод: Кофеин - наше всё. Чем больше кофеина, тем больше кайфа нам, любителям кофе. Все остальное - игра на нервах.

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5354
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.02.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Кофе - это обычный наркотик.


Нет, кофеин наркотическим средством не является.
Тебе необходимо ознакомиться с вопросом отнесения веществ к наркотическим, чтобы более не писать подобного бреда.
Профайл

pyfnjr
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 22.02.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Кофеин, один из основных компонентоd напитков, — это настоящий наркотик.
Он обладает свойством вызывать привыкание, что связано с его непосредственным воздействием на мозг.
Он возбуждает мозг и тело, даже когда вы истощены!
это вещество нарушает работу строгих контрольных механизмов,
управляющих расходованием запасов энергии в клетках, в частности в клетках мозга.
Под влиянием кофеина резерв энергии, запасенный в клетках
на случай возникновения чрезвычайных
обстоятельств, используется для выполнения обычных функций.
Функции, которым в нормальных условиях доступ к ограниченным энергетическим резервам закрыт,
получают эту возможность благодаря кофеину.
Вы можете подумать, что это хорошо. Для экстренных целей — да,
но ежедневное опустошение резервов жизненно важных клеток в организме
является источником многочисленных проблем со здоровьем .///

Маркс
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!




Отправлено: 22.02.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Нет, кофеин наркотическим средством не является.
Тебе необходимо ознакомиться с вопросом отнесения веществ к наркотическим, чтобы более не писать подобного бреда.

Да неужто! Ну ты то уж должен был ознакомиться хотя бы поверхностно, прежде чем обвинять других в бредописи:

"Субъективные симптомы наркотического опьянения, как правило, проявляются в виде эйфории и, в некоторых случаях, расстройствами восприятия. В отличие от объективных симптомов, окружающим они не заметны и могут быть обнаружены только при неадекватном поведении опьянённого. Различают как минимум три вида расстройств восприятия.
Обострение (стимуляторы)
Избирательность (опиаты)
Снижение (седативные препараты)

"В переносном смысле «наркотиком» может быть назван объект любого аддиктивного поведения, пристрастия к занятию, без которого человек испытывает эмоциональную неустойчивость, раздражительность и конфликтность (например, зависимость от Интернета, компьютерных игр, телевизора, религии, азартных игр)."

А?! Агнесса Ивановна?!
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