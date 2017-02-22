Маркс Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить! #196







Отправлено: - 10:11 Кофе - это обычный наркотик. Какая разница наркоману, с каким вкусом будет героин, который он пустит на экскурсию по вене. Это как если бы кружок чифиристов, сидя на корточках, обсуждал отсутствие ароматических присадок в заварке. Или алкоголик вдруг встал в позу и стал отказываться от чистого спирта только из-за того, что его предварительно не настояли на лимонных корочках.

Все эти любители вкусового содержания просто маскируют свою манию отвлеченными параметрами, тем самым стараясь обмануть в первую очередь самого себя. На самом деле, чем больше кофеина - тем лучше кофеману. Чем больше градус напитка - тем лучше алкоголику. Чем слаще продукт - тем больше прет сладкоежку. Чем чище героин - тем предпочтительнее он для наркоманов.

Вывод: Кофеин - наше всё. Чем больше кофеина, тем больше кайфа нам, любителям кофе. Все остальное - игра на нервах.