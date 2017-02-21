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§ NG.kz
Люди в опасностей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас в буране стоит около 70 машин на объездной дороге около пгт тобол костанайской области. Никто ничего не делает. Идиот кто объездную дорогу сделал в поле зимой. Стою около 5 часов. Кончается бензин. Нет воды и еды.
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Re: Люди в опасностей




Отправлено: 21.02.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну шо ж за "талант",который провезет задницу свою по новой дороге.....

у6
Re: Люди в опасностей




Отправлено: 21.02.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страна Гондурас потому что

§ танкоградец
Re: Люди в опасностей
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1602
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 21.02.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стою около 5 часов. Кончается бензин. Нет воды и еды.
Самое страшное в этом что, бенз или еда?
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§ nero136
Re: Люди в опасностей
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 21.02.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Идиот кто объездную дорогу сделал в поле зимой. Стою около 5 часов. Кончается бензин. Нет воды и еды.

Да вы тоже сообразительностью не отличаетесь. Если едите в дальнюю дорого можно удосужиться взять собой баклашку воды и армейский сухпай или на крайняк просто хорошую тушенку. Надеюсь хоть без детей застряли.
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§ Серый волк
Re: Люди в опасностей
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8620
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.02.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь смог дозвониться до МЧС и до погрязших в маразме акимов района?

Сообщение в 16:10 было.

Оперативные телефоны для области
(112), 8 (7142) 50-32-32, 50-36-24

Информация МЧС
20.02. с 22-00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках а/д: «Карабутак-Динисовка» (231-387 км, граница Актюбинской обл.-п.Денисовка), «Житикара-граница РФ» (252-377 км),«Екатеринбург-Алматы» (615-729 км от п.Зуевка-Сарыколь-гр.СКО),«Костанай-Аулиеколь-Сурган» (0-232 км) для всех видов автотранспорта.

Адрес КЧС МВД РК: 010000 г. Астана, ул. Орынбор 8, подъезд 2, код города (7172) 94-80-13

Телефон Группы собственной безопасности КЧС: 60-19-61. код Астаны (7172)
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дагдарыс
Re: Люди в опасностей




Отправлено: 21.02.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько можно долбить,что не хватает снегоуборочных машин. День и ночь они должны чистить и чистить дороги,как во время пожаров леса.

007
Re: Люди в опасностей




Отправлено: 22.02.17 - 03:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам вчера на трассе 12 часов простоял, в районе койбагора, один трактор на 3 перемёта, всю ночь дорогу расчищал, от койбагора отъехали и возле айдарлинского посёлка опять в перемёте застряли, самое главное что никто не предупредил что дорог нету в 8 вечера выехали из костаная ни одного патруля и предупреждения что дорог нету, мчс звонили с 8 вечера кто на трассе стоял, приехали только к 10 утра и сразу на камеру снимать, фотографировать что они молодцы такие спасают людей, а элементарно властям подумать и с момента начала бурана поставить на опасный участок пару роторов чтобы чистили дорогу не додуматься! Спасибо трактористу который всю ночь дорогу расчищал!!!

бобер
Re: Люди в опасностей




Отправлено: 22.02.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я бы сказал погрязших в тугоуимии халыкбаях, то есть народных баев или слуг народа или кому как думается но халыкбаевщина как явление опасна прежде всего своей глупостью и жаждой наживы

бобер
Re: Люди в опасностей




Отправлено: 22.02.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
один два ротора на район или кировец с клином и лопатой, премию трактористу за счет ГКП, или два тракториста с зарплатой, плюс солярка за счет заведения или пожертвований асфальтовых колхозников или акимов с/о один черт толку от них мало, все это контролировать ч/з отдел ЖПХ и авто дорог, ВСЕ! проблема решена глобально, но нет же эти твари из акиматов тупо покупают кредитные табуретки, стулья и прочий хлам в отделы, компьютеры (чтоб они замкнули все) и стабильно не понимают как решить проблему СНЕГА, который был и будет всегда в это время года, это банальное хамство и скотство со стороны районных властей, они же из под коровы вчера только вылезли, все внешнее нацепили, костюм есть, галстук тоже, машина, стол, секретарша, только нутро аульное прёт наружу, байщина и скотская натура, которую только тюремные нары воспитают

realm
Re: Люди в опасностей




Отправлено: 22.02.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А банально, нельзя подумать Вам, куда вы претесь в буран? Потом сидите в переметах и орете на всех и вся. МЧС вызываете, а у них работа только эвакуировать людей, не технику. Так нет же Вас надо с техникой эвакуировать.

Думайте о себе и близких прежде чем в такую погоду выезжать.

Хохол
Re: Люди в опасностей




Отправлено: 22.02.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бобер:
один два ротора на район или кировец с клином и лопатой, премию трактористу

То что техники не хватает , спорить ни кто не будет , применение её под вопросом . Тот же кировец с клином , в буран наделает больше вреда , чем пользы . Туннель за ним затягивает в метель за считанные минуты . Пару раз по этому туннелю вперёд назад и края туннеля уже способствуют для ещё большему снегозадержанию и высоты снежного покрова . По любому целесообразней все работы проводить после непогоды . Да , на такое скопление машин , как в новости , техника должна выезжать незамедлительно . Но чистить и убирать везде подряд , в условиях степной зоны , эт просто бесполезная трата средств . Ещё к одной бесполезной трате на которую все в скором времени потратятся , это система Эра-Глонасс . Потому что например в данном случае , если б в этих 70 машинах она была , ни кто бы к ним так же и не спешил , сколько бы люди в эту кнопочку не тыкали .

Денис
Re: Люди в опасностей




Отправлено: 22.02.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
техники не хватает? Так для этих целей Акимы денисовского района лексусы покупают за 24 млн тг. все нормально,купят и вас спасут сразу же.
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