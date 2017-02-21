Цитата: Доктор СИЗО:

вот спасибо товарищ Гость.... не знаю, как зовут.

Зовут его на букву А , а вообще его не зовут , живёт он здесь на сайте . И когда надо и не надо вставляет свои три копейки . Нет у него своего Я , вот он и выходит под разными никами , обеспечивая массовку . Он Вам подыграл потому что обидел я его когда то . Но через минуту может и Вам нагадить под другим ником , ежели его что то не устроит в Ваших словах . Раньше Вы , Уважаемый Доктор Сизо , терпеть таких оборотней не могли , но стоило ему Вам подыграть и польстить , как Вы тут же рассыпались в комплиментах и благодарностях .