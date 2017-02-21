/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на лыжах до п. Федоровка за 3 дня		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на лыжах до п. Федоровка за 3 дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
70-летний житель п. Садовый Мухамедкали АСКАРОВ намерен за три дня дойти на лыжах от Костаная до Федоровки с двумя остановками - в поселках Озерном и Успеновке. Путешествие началось сегодня, 21 февраля, в 9.30.
Читать новость

гость
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...




Отправлено: 21.02.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-вы настоящий хамелеон, товарищ Украйнец.... смотри, как повернул тему.... 2 дня назад ругал подобного бедолагу.... старый хрыч.... жизнь прожил, а на приличный запорожец денег не накопил... грохнешься где нибудь от усталости...и загрызут тебя али волки или собаки((((


не видел здесь на форуме ни одного человека, который бы с хохлом согласился.
о многом говорит. так что доктор не обращайте на него внимание.
указал пенсионеру что у него кардиостимулятор.
надо же додуматься. не видит границ.

§ Серый волк
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8620
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.02.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как путешественник желаю попутного ветра, хорошего снега и поддержки на этом пути.
Я этот маршрут хорошо помню. я проходил его с Башкирии с гор Южного Урала до Кустаная в своё время.

Эй в Озёрном! В Фёдоровке!, В Пешковке и Кустанайцы! Узнайте точное время и накатайте лыжню! Встречайте и сопровождайте! Вместе колонной двигаться интереснее, особенно если в термосе есть чай с лимоном и пирожки из дома!
:lol:
Цитата:
сайлау курманов:
Конюхов местного разлива , конечно удачи пожелаем , пусть попутно отравы для волков возьмет , их нынче много ....


Пусть лучше для акимов отравы возьмёт!
Их развелось вредителей нынче много, портят, грабят, воруют и покупают жоповозки за 23 лимона! Осторожнее на трасссе, акимы не воспитаны!
:lol:
Профайл

PS
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...




Отправлено: 21.02.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну почему же? Вполне согласен с Хохлом!!!!!

* Доктор СИЗО
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2446
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 22.02.17 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
не видел здесь на форуме ни одного человека, который бы с хохлом согласился.
о многом говорит. так что доктор не обращайте на него внимание.
указал пенсионеру что у него кардиостимулятор.
надо же додуматься. не видит границ.

-вот спасибо товарищ Гость.... не знаю, как зовут.... вы забыли указать еще одну способность Хохла.... никогда не отвечает по существу темы....начинает талдычить с чистого листа....а про кардиостимулятор....пустое.... у них с Моше все записано...
Профайл

Хохол
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...




Отправлено: 22.02.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
вот спасибо товарищ Гость.... не знаю, как зовут.

Зовут его на букву А , а вообще его не зовут , живёт он здесь на сайте . И когда надо и не надо вставляет свои три копейки . Нет у него своего Я , вот он и выходит под разными никами , обеспечивая массовку . Он Вам подыграл потому что обидел я его когда то . Но через минуту может и Вам нагадить под другим ником , ежели его что то не устроит в Ваших словах . Раньше Вы , Уважаемый Доктор Сизо , терпеть таких оборотней не могли , но стоило ему Вам подыграть и польстить , как Вы тут же рассыпались в комплиментах и благодарностях .

Kairat stayer
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...




Отправлено: 22.02.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Пользительность бега , прыга и топания заключается в здоровье . Кто не хочет постоянно ползать по аптекам , больницам и тратиться на лекарства , тот и занимается активными видами спорта . Человеческому организму постоянно нужна встряска , что б его биологические программы заложенные в нём функционировали и человек не болел .


Всё верно! Бег-профилактическое лекарство для сердца, улучшает кровообращение, функции дыхания, обменные процессы в организме и конечно способствует повышению работоспособности. Самое главное как недавно озвучивал один уважаемый бегун со стажем, он же любитель классической музыки, мобилизует защитные силы человека для противостояния стрессам. Вы правильно отметили, что организму нужна регулярная встряска, именно бег трусцой механической тряской заставляет обеспечить активное движение крови, тем самым создаёт условия для поддержания в тонусе до мельчайших капилляров. При суставных болезнях наблюдается застой крови в капиллярной сети. В различных источниках указывают, что если застой не существует тогда не будет ни артроза, артрита, деформации сухожилии, суставов и мышечной атрофии. Конечно можно очистить капилляры, с помощью гидропроцедур по методу Залманова, вместе с тем затратно, лучше бегать.

Гость
Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на лыжах до п. Федоровка за 3 дня




Отправлено: 22.02.17 - 11:21
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 87, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 85
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 210
Пользователей: 1
Всего: 211

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх