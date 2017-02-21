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Хохол:
Пользительность бега , прыга и топания заключается в здоровье . Кто не хочет постоянно ползать по аптекам , больницам и тратиться на лекарства , тот и занимается активными видами спорта . Человеческому организму постоянно нужна встряска , что б его биологические программы заложенные в нём функционировали и человек не болел .
Всё верно! Бег-профилактическое лекарство для сердца, улучшает кровообращение, функции дыхания, обменные процессы в организме и конечно способствует повышению работоспособности. Самое главное как недавно озвучивал один уважаемый бегун со стажем, он же любитель классической музыки, мобилизует защитные силы человека для противостояния стрессам. Вы правильно отметили, что организму нужна регулярная встряска, именно бег трусцой механической тряской заставляет обеспечить активное движение крови, тем самым создаёт условия для поддержания в тонусе до мельчайших капилляров. При суставных болезнях наблюдается застой крови в капиллярной сети. В различных источниках указывают, что если застой не существует тогда не будет ни артроза, артрита, деформации сухожилии, суставов и мышечной атрофии. Конечно можно очистить капилляры, с помощью гидропроцедур по методу Залманова, вместе с тем затратно, лучше бегать.