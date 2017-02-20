Victor Yang Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с... #270





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7849

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:20 Цитата: Бывалый:

Там Талапкеры-практики-"многоопытные", не понимающие даже теплового баланса зданий.



Ты неправ. Я вот по твоим сообщениям тоже не понял что ты хотел сказать. Там только под конец промелькнуло, что ты имел ввиду - изначально формулировка хромала. Но и в этом случае, КПД котла, скорее всего, снижается. А при включенном отоплении - всё идет куда надо - подача из сети, обратка - в обратку этой теплосети. А в котле, при этом, всё в норме. А так, при сниженных температурах, требуется сжечь больше топлива для достижения необходимой температуры. Экономия, может, и есть, но не думаю что значительная.

Опять же - нарушение условий труда.

Ну и вызывает сомнение компетентность руководителя, когда он отключение отопления называет энергосбережением.