/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всё, что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 13 из 13«1...111213
Куратор темы: Валентин
§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.02.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
cczy:
но у кофе и чая совершенно разное назначение

Ой Муся,шобы мы тута делали без ваших пояснений. :lol:
Цитата:
циветта:
пей кофе лювак. Его стоимость колеблется от $250 до $1200 за килограмм.

5$ за чашку уже пила,так сказать с плантации,точнее свеженькое из под зверька
:lol:
Профайл

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5347
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.02.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
5$ за чашку уже пила,так сказать с плантации,точнее свеженькое из под зверька


До чего же бывают люди, до чужого... кхм, добра... жадные!
Профайл

§ drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9883
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
свеженькое из под зверька

Даже - не промывали?
Понтовщики вы тут все.
Начитаются в интернете -
и Понтуются,понтуются... :lol:
Профайл

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5347
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.02.17 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Понтовщики вы тут все.
Начитаются в интернете -
и Понтуются,понтуются...


Один ты весь в белом, стоишь красивый :)
Профайл

§ drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9883
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Один ты весь в белом, стоишь красивый :)

А почему бы и не Белый,и не Красивый,

как эти белые,красивые...
Профайл

§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.02.17 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
До чего же бывают люди, до чужого... кхм, добра... жадные!

Чем больше я общаюсь с вами
На ум приходит ботанический типаж
Весь такой правильный и нудненький
Прям как с картиночки енТой
:lol:
Профайл

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5347
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.02.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда у тебя моё секретное фото???
Профайл

§ Victor Yang
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7843
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.02.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А я вот,нашёл,кофе,

Судя по шрифту - это Nescafe.
Профайл

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5347
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.02.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Справа чашка двойного эспрессо, а слева 14 грамм кофе, которые нужны для его приготовления :)
Профайл

§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.02.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Чёт чашки казённые,с кофейни чёли спионэрил :lol:
Профайл

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5347
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.02.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:


[показывает жёлтую карточку]
Профайл

§ Валентин
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5347
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и свежая посылка.

Обжаренный кофе хорошим людям в подарок:



И зелёный себе:
Профайл

§ kbkz1980
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.02.17 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Обжаренный кофе хорошим людям в подарок

Чёт очереди не вижу за вашим подарком :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Всё что вы хотели знать про кофе, но боялись спросить!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9883
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.17 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Чёт очереди не вижу за вашим подарком

И мне - не шлёт,подарок... :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 13 из 13«1...111213
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 83
Пользователей: 0
Всего: 83

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх