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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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§ Моше
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4012
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 22.02.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
михалыч:
в приличных домиках антифриз заливают в систему, а не воду,

Умных словечек с верхов понахватался? Вода была, есть и останется лучшим теплоносителем. По всем параметрам. Антифриз заливают в те системы закрытого типа, где есть вероятность разморозки системы по какой-либо причине (помещения временного проживания, нестабильность подачи электроэнергии и т.д.). И да, пару лет спустя (после антифриза в них) на свои радиаторы изнутри посмотри...

Все комментарии не читал, много, да и внутренние разборки неинтересны....но кое-что скажу...

1) Экономить нужно, но понижать температуру в рабочих цехах - это экономия на спичках, говноедство, как я это называю...
2) "Специалисты из КиНЭУ"....кхе-кхе-кхе :lol: :lol: :lol: Что за жесть. Оттуда такую никчемность выпускают, например программистов, которые ничего кроме азов кьюбэйсика не знают, лучшие из них максимум на операторов ПК тянут, и если там со всеми специальностями так, то упаси бог таких пустить на СТРАТЕГИЧЕСКИЙ объект. Дипломы этого вуза годятся только на растопку буржуйки.

Привидение, а ты че глотку-то свою так дерешь?

Отдельное спасибо Талапкеру за его комментарии, интересно было почитать мнение специалиста.

[Исправлено: Моше, 22.02.2017 - 01:08]
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Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 22.02.17 - 01:10
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Страница 18 из 18«1...161718
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