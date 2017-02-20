Цитата: михалыч:

в приличных домиках антифриз заливают в систему, а не воду,

Умных словечек с верхов понахватался? Вода была, есть и останется лучшим теплоносителем. По всем параметрам. Антифриз заливают в те системы закрытого типа, где есть вероятность разморозки системы по какой-либо причине (помещения временного проживания, нестабильность подачи электроэнергии и т.д.). И да, пару лет спустя (после антифриза в них) на свои радиаторы изнутри посмотри...



Все комментарии не читал, много, да и внутренние разборки неинтересны....но кое-что скажу...



1) Экономить нужно, но понижать температуру в рабочих цехах - это экономия на спичках, говноедство, как я это называю...

2) "Специалисты из КиНЭУ"....кхе-кхе-кхе Что за жесть. Оттуда такую никчемность выпускают, например программистов, которые ничего кроме азов кьюбэйсика не знают, лучшие из них максимум на операторов ПК тянут, и если там со всеми специальностями так, то упаси бог таких пустить на СТРАТЕГИЧЕСКИЙ объект. Дипломы этого вуза годятся только на растопку буржуйки.



Привидение, а ты че глотку-то свою так дерешь?



Отдельное спасибо Талапкеру за его комментарии, интересно было почитать мнение специалиста.



[Исправлено: Моше, 22.02.2017 - 01:08]