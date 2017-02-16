amduscias Re: Наводим контакты с чешуйчатыми и пушистыми #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6007

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:50 Я ни в коем случае не хочу очернить костанайский контактный зоопарк, но сама идея всетисканья не очень хороша. Кому интересно, вот, почитайте, что происходит с животными в подобных заведениях. На заметку мамочкам, которые хотят, чтобы их детям было всё предоставлено.



https://lenta.ru/



[Исправлено: amduscias, 20.02.2017 - 11:11]