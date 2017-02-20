Цитата: 49:

Для таких всё просто. Знавали таких. Приходят нахватаются верхов и мнят себя спецами. В образовании, медицине тоже не ценили специалистов. Сейчас уйдут последние на пенсию и кто останется?



Знавали бы Вы, каких "специалистов" по специальности "Теплоэнергетика" готовят КИнЭУ, Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева...



Хотя о чем я говорю. Ведь сейчас же не специалисты, инженеры, а бакалавры - инженеры недоучки или техники с избыточным запасом знаний. Они эти знания даже на учебных и преддипломных практиках применить не могут. Оборудование большинство из них видят только перед дипломом. Работать на производстве не хотят. Дипломы мягко говоря не ими писанные.



Волосы дыбом от того, что после четырех лет обучения выходят из их стен чистые листы, пустые блокноты - кому какое сравнение нравиться.

В Алма-Ате еще когда-то готовили достойных...

Вот для ТАКИХ НЕУЧЕЙ ВСЕ ПРОСТО!!! Они и верхов не хватают - не за чем.



Я же всю жизнь учусь и буду учиться. И хлеб мне мой дается тяжко.

В цехах электростанции вообще тяжко работать: повышенная температура, высокая влажность, вибрация и шум. Завалы и снегопады из угольной пыли и золы в котельном цехе. Про топливоподачу вообще молчу - место адово...

Я не говорю уже о возможности несчастных случаев: высокое напряжение, вращающиеся детали агрегатов, высокая температура, пламя, возможность взрыва и пожара, падение с высоты и т.д.



Но каждый раз снимая респиратор и робу, смывая уголь с тела, вымывая из волос, ушей и носа, выплевывая угольную пыль из легких я не жалею о выборе профессии.

Жалеть нужно других, а о них я сказал выше...