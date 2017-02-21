как в зеркале про себя Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления... #50







Отправлено: - 23:27 Цитата: 112:

Неужели в своих странах со своим народом?

Да Украина туда рвется в НАТО, но ей говорят оттуда почти прямым текстом: "не гони, у тебя гражданская война ты нам тут всех перессоришь, Устав нарушишь,твое вступление дело оооочеь далекого будущего. Будешь у порога стоять на Россию гавкать". Ты ж сам говоришь, что там идет гражданская война. Киев, а не Москва, бьет тяжелыми орудиями по восточным регионам.