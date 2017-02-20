/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 17 из 18«1...15161718»
§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
Читать новость

Колян
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у Тамарук какое гражданство кто знает

49
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Talapker:
Вы думаете, что это так просто - сидеть на щите управления?
Это не чай пить и в носу ковыряться...
Это тяжелый умственный и физический труд в среде, изобилующей вредными и опасными производственными факторами.

Для таких всё просто. Знавали таких. Приходят нахватаются верхов и мнят себя спецами. В образовании, медицине тоже не ценили специалистов. Сейчас уйдут последние на пенсию и кто останется?

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коля:
Много тепла в городе зазря пропадает, потому тариф такой. Прижал директор, вот и запищали.


Так прижал то условия для своих работников,ну и тех кто вякать пытатся,а теплопотери что,изменились?

Серб
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мощное обсуждение вопроса. Показывает, что позиции обеих конфликтующих сторон ущербные.
Цитата:
Колян:
какое гражданство

Поранапенсию - вот, ее гражданство.

123
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Колян:
у Тамарук какое гражданство

Наверно РФ. Дочь у неё там живёт. А какая разница? Человек душой болеет за свой родной город и за трудовой коллектив! И выйдя на пенсию,видимо,уедет к дочери,чтобы спать спокойно и там нет "южного"варианта. Хотя и своего бардака хватает,но нет беспредела.

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Бекпаганбетова, выходить из профкома никто не заставляет. Мало того, 17 февраля у сотрудников КТЭК появилась альтернатива - новая профсоюзная организация. На сегодня в ней 10 человек. 


Оч.интересно узнать чем сейчас данная организация занимается?И кто взял бразды правления :-)

§ nero136
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 21.02.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда. За 25 лет независимости профсоюзы у нас в зачаточном состоянии. Лучше бы вместо всяких "энергий будущих" приняли нормальный закон о профсоюзах.
Профайл

§ Talapker
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Talapker


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 27.03.16
Отправлено: 21.02.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
49:
Для таких всё просто. Знавали таких. Приходят нахватаются верхов и мнят себя спецами. В образовании, медицине тоже не ценили специалистов. Сейчас уйдут последние на пенсию и кто останется?


Знавали бы Вы, каких "специалистов" по специальности "Теплоэнергетика" готовят КИнЭУ, Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева...

Хотя о чем я говорю. Ведь сейчас же не специалисты, инженеры, а бакалавры - инженеры недоучки или техники с избыточным запасом знаний. Они эти знания даже на учебных и преддипломных практиках применить не могут. Оборудование большинство из них видят только перед дипломом. Работать на производстве не хотят. Дипломы мягко говоря не ими писанные.

Волосы дыбом от того, что после четырех лет обучения выходят из их стен чистые листы, пустые блокноты - кому какое сравнение нравиться.
В Алма-Ате еще когда-то готовили достойных...
Вот для ТАКИХ НЕУЧЕЙ ВСЕ ПРОСТО!!! Они и верхов не хватают - не за чем.

Я же всю жизнь учусь и буду учиться. И хлеб мне мой дается тяжко.
В цехах электростанции вообще тяжко работать: повышенная температура, высокая влажность, вибрация и шум. Завалы и снегопады из угольной пыли и золы в котельном цехе. Про топливоподачу вообще молчу - место адово...
Я не говорю уже о возможности несчастных случаев: высокое напряжение, вращающиеся детали агрегатов, высокая температура, пламя, возможность взрыва и пожара, падение с высоты и т.д.

Но каждый раз снимая респиратор и робу, смывая уголь с тела, вымывая из волос, ушей и носа, выплевывая угольную пыль из легких я не жалею о выборе профессии.
Жалеть нужно других, а о них я сказал выше...
Профайл

PS
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям чуть не прослезился... Ситуацию представьте: Выходит чел выплёвая все на свете из всех отверстий...и не помнит о том что он САМ когда-то был неопытным...Ну давайте начнем пужать молодежь россказнями об чепухе несусветной. Вам я так понял надо дотрубить до пенсии родёмой а там хоть трава....и надежда теплится,авось позовут,авось оставють...ить молодёжь ТУПИТ ибо мы сами не хотим чтобы она,молодежь эта работала. Ну как-то так....

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Talapker:
Жалеть нужно других, а о них я сказал выше...


Верно сказано.
Однажды на мою просьбу измерить милливольты инженер-электрик с дипломом одного из А-Атинских вузов убил ответом:" МИЛИ ЧТО?"Не шучу :-(

Серж
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был бы согласен с Татарук,но знаю людей,поставляющих на КТЭК всякую куйню,типа задвижки и пр, и катаюшихся на джипах зп 200 тыс евро ,значит есть разбег и запас для коррупции. Всех гнать нах..

Анара
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы такой бред несете. Речь идет об условиях труда. Женщины работают до 21ч. а ведь у них школьники (нужно уроки делать) .кого-то в д.сад собрать. Люди пришли работать с 8ч до17ч и вдруг н.руководитель посчитал что зто ненармально. завтра с вашими дочерми и сестрами такое произойдет как вы заговарите????

гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитал статейку,вдогонку про навоз как альтернативное топливо,и понял,что пора готовить старую добрую буржуечку :-)

Любознательный
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня сложилось впечатление, что многие , как будто через строчку читали. И видели в этом конфликте только свои причины.. У многих горожан злость, и обиды на КТЭК. Они себя считают пострадавшими. И это считаете нормальным. Так почему же вы не поймете людей которые там работают, Они уже отчаялись, поэтому вынесли все это на публику. Сейчас для них КТЭК в лице нового директора такой же обидчик. А у них уже нет веры ни в правду ни в справедливость, ни в закон.

§ Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7843
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.02.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
PS:
ить молодёжь ТУПИТ ибо мы сами не хотим чтобы она,молодежь эта работала. Ну как-то так....

Я так понял - это был ответ на комментарий №247? Если так - то я отвечу - дело не в том, что молодежь "тупит", а в том что, окончив ВУЗ, у них нулевые знания - нет даже базы. Это вот ему на месте нужно опять с азов всё объяснять, начиная с общей физики. А может, даже, с геометрии. Мне вот тоже рассказывали, что выпускники технических специальностей не могут посчитать объем прямого параллелепипеда!
Профайл
Ответить 
Страница 17 из 18«1...15161718»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 93
Пользователей: 1
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх