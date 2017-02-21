Цитата: глас народа:

Россия с Китаем тебе, слабоумному, разрешат это сделать

А в чем проблема то?

Я то говорю что через несколько поколений.

А как оно будет там, меня уже не будет, не будет и Путина и Назарбаева.

Так что ответ тут понятен..