/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Кого и за что?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Кого и за что?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В дни празднования 25-летия независимости Казахстан захлестнула волна награждения орденами и медалями. И спустя полмесяца многие новоиспеченные орденоносцы гуськом потянулись в СИЗО. Таким же непонятным образом проходят награждения и в научной среде.

Читать новость

§ танкоградец
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1602
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 21.02.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Сосед орет, что он - народ, что основной закон блюдет,
Мол, кто не ест, тот и не пьет, и выпил, кстати.
Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез:
- Кто не работает - не ест, ты спутал, батя.
(с) ВСВ.

Браво, браво. Мало кто здесь помнит, а уж тем более может процитировать ВСВ.
Профайл

§ танкоградец
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1602
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 21.02.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Например, ученые советуют казахстанцам отказаться от красного мяса, так как его употребление вызывает рак.
Ну дак сама экономика твердит о том же. Взглянешь на цены говядины и сам раком встанешь. :-(
Профайл

гость
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
чём речь! Вся Москва в армянах и узбеках! Китайцы и Вьетнамцы оккупировали по Уральские горы.И тихим сапом двигаются на Москву.. скоро шапками закидают.

Непереживай,каждый месяц свои с севера и востока КЗ подтягиваются на историческую.

* 07Litra
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9007
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 21.02.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
для себя считаю правильными слова Н.А. Назарбаева, "Гора родила мышь", очень тонко подмечено им.
данунах! чё,так Нурсултан Абишевич и сказал?... ну зачем же так Президента-то позорить... (Гора родила мышь
Материал из Википедии — свободной энциклопедии)...
:-x правильно говорят-научи дурака Богу молиться,так он в раже себе и лоб расшибёт....
Профайл

§ Валентин
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5346
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.02.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Мало кто здесь помнит, а уж тем более может процитировать ВСВ.


[вздыхает]

В дом заходишь как всё равно в кабак,
А народишко - каждый третий враг...

:)
Профайл

PS
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну зачем же так даже очень рады поздравлению ВВ Путиным наших земляков и их награждению..люди достойные. Но "ув" валентин,заметьте что с маленькой пишу,иного не заслужмваешь,коли у тебя застарелый синдром "старшого братца" ......тяжко тебе будет даже в рф :-(
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: drakon, INFINITE

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 199
Пользователей: 2
Всего: 201

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх