Цитата: Маркс:

Сосед орет, что он - народ, что основной закон блюдет,

Мол, кто не ест, тот и не пьет, и выпил, кстати.

Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез:

- Кто не работает - не ест, ты спутал, батя.

(с) ВСВ.



Браво, браво. Мало кто здесь помнит, а уж тем более может процитировать ВСВ.