112 Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках... #77







Отправлено: - 22:10 Цитата: танкоградец:

Ничё не понял?! Она там варит, он тут покупных пирогов притаранил. Что происхо

Ну у нас время от времени так, иногда балуем себя магазинным, домашнее то тоже надоедает одно и тоже..

Да, иногда колбаска, сыр, брынза, сегодня денеры, позавчера типа суши, потому что работа и времени порой нет и дешевле купить что то у профессионалов типа..

Хотя я лично не любитель этого, но иногда же охота чипсы, кириешки, какие то креветки попробовать, кстати мне они боььше противны, хотя может и вкусны..