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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27252

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:15 Сейчас в буране стоит около 70 машин на объездной дороге около пгт тобол костанайской области. Никто ничего не делает. Идиот кто объездную дорогу сделал в поле зимой. Стою около 5 часов. Кончается бензин. Нет воды и еды.

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