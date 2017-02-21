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§ NG.kz
Люди в опасностей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас в буране стоит около 70 машин на объездной дороге около пгт тобол костанайской области. Никто ничего не делает. Идиот кто объездную дорогу сделал в поле зимой. Стою около 5 часов. Кончается бензин. Нет воды и еды.
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Re: Люди в опасностей




Отправлено: 21.02.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну шо ж за "талант",который провезет задницу свою по новой дороге.....

у6
Re: Люди в опасностей




Отправлено: 21.02.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страна Гондурас потому что

§ танкоградец
Re: Люди в опасностей
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 21.02.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стою около 5 часов. Кончается бензин. Нет воды и еды.
Самое страшное в этом что, бенз или еда?
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