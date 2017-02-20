NG.kz Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:57 Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.

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