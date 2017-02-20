Доцент Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках... #49







Отправлено: - 19:54 совдеп:Советский праздник - день когда масло продавали без талонов.

Все прошлогоднее залежалое масло выкидывали на прилавки магазинов*****

Во времена Совдепии тебя еще не было в проекте, или твои родители ходили в детский сад... Не путай голодуху 90х годов и советский период 70-80 годов, когда сливочное масло свободно продавалось в магазинах по цене 3 руб. 60 коп, как и отборная говядина на ЦР. Для информации: в 70-80 годы свинина на ЦР г. Кустаная стоила 2руб.40, а водка в магазинах- 2 р.87коп, затем- 3руб.62 коп.



Кстати, если ты хочешь сравнить покупательную способность рубля и заработной платы своих родителей в Советский период, то убедительно советую почитать в Инете:"что можно было купить на 5,10 , 25, 100 рублей."

Попробуй с такими номиналами тенге сходить в магазин или на рынок и что- либо приобрести.

Успехов и открытий!!!!.