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≡ Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках разных лет.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках разных лет.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С давних времен Масленица является одним из самых любимых праздников славянских народов. Пришедший еще из языческой культуры, этот праздник сохранился и после принятия христианства.
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§ КГСПС
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 21.02.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Конечно-конечно, никакие славянские праздники мы не знаем,

С полки упали. Тут помню, тут не помню. :lol:
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112
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто кроме меня блины дома не спек..
Эх форумишки..
Андроиды у клавы, а не люди..

§ танкоградец
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 21.02.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ты лучше покажи свои блины или пироги, что сам спек..

Мальшик, для меня испечь блины не великая наука. Я тридцать лет тому назад жену этому делу учил. У меня первая профессия повар-кулинар и имею я разряд, ещё тот советский, пятый. Так что для меня не то что блины, а и курочка галантин или котлетки по киевски не *бином Ньютона.*
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§ танкоградец
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 21.02.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
в чем чудо то? у тебя нет таких фоток.?

Не в фотках дело, а в комментариях. Вы много знали какие блины что значили?
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Доцент
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
совдеп:Советский праздник - день когда масло продавали без талонов.
Все прошлогоднее залежалое масло выкидывали на прилавки магазинов*****
Во времена Совдепии тебя еще не было в проекте, или твои родители ходили в детский сад... Не путай голодуху 90х годов и советский период 70-80 годов, когда сливочное масло свободно продавалось в магазинах по цене 3 руб. 60 коп, как и отборная говядина на ЦР. Для информации: в 70-80 годы свинина на ЦР г. Кустаная стоила 2руб.40, а водка в магазинах- 2 р.87коп, затем- 3руб.62 коп.

Кстати, если ты хочешь сравнить покупательную способность рубля и заработной платы своих родителей в Советский период, то убедительно советую почитать в Инете:"что можно было купить на 5,10 , 25, 100 рублей."
Попробуй с такими номиналами тенге сходить в магазин или на рынок и что- либо приобрести.
Успехов и открытий!!!!. :-P :-P :-P

гость
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Не в фотках дело, а в комментариях. Вы много знали какие блины что значили?


ну это .. это же он не на память. гугл тут..
вы тоже можете так.

гость
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
совдеп:
жарил блины
Блины пекут!


мне жареные блины и пельмени нравятся.
не пробовали не разу?

Нурлан
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне жареные блины и пельмени нравятся.
не пробовали не разу?::::::

Неее, я такое не ем. Я привык грызть курт, пить кумыс и наслаждаться куском сырого мяса, который по утрам подкладывал на круп лошади под седло. За день оно просаливалось конским потом и становилось мягким из-за трения седлом. Какое наслаждение сгрушать такое мясо и запить его кружкой индийского шая.

112
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пирогов вот нет, поедука я по гололеду Костанай Рудный в денерскую, денеры вместо пирогов само то..

§ танкоградец
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 21.02.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
ну это .. это же он не на память. гугл тут..
вы тоже можете так.

Возможно и так. Но всё равно респект и уважуха. ;-) :lol:
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1
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 20:20
Комментарий удален модератором.

§ танкоградец
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 21.02.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурлан:
Неее, я такое не ем. Я привык грызть курт,

Ну так у каждого свой вкус, - один любит арбуз, а другой свиной хрящик. :lol: :lol:
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глас народа
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так у каждого свой вкус, - один любит арбуз, а другой свиной хрящик


***да ужжж,и я был молодой, и бабы мне давали в долг, и трава была зеленее, и портвейн 777 вкуснее! :-P :-P :-P :-P

§ танкоградец
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 21.02.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А пирогов вот нет, поедука я по гололеду Костанай Рудный в денерскую, денеры вместо пирогов само то..

Чёт я не понял, блинов тут в онлайне напёк, а сам за чужими пирожками рванул?? Ты фотку то с соседской кухни делал???
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