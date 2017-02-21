Цитата: Доктор СИЗО:

-никогда не мог понять пользительность и целесообразность этих затей....всех этих плавающих, бегущих, топающих пешкодралом..

Что Вам непонятно , Уважаемый Доктор Сизо . Пользительность бега , прыга и топания заключается в здоровье . Кто не хочет постоянно ползать по аптекам , больницам и тратиться на лекарства , тот и занимается активными видами спорта . Человеческому организму постоянно нужна встряска , что б его биологические программы заложенные в нём функционировали и человек не болел . Вот и совершают люди такие забеги . Не все же хотят жить с кардиостимулятором на старости лет . Цитата: drakon:

дед сказал,что он

ХИТРЫЙ а не АЛЧНЫЙ.

А в чём алчность ? В наше время реклама эт нормальное явление . Приглядись на спортсменов , особенно в профессиональных видах спорта , они сплошь в рекламе . А тут по местам общего пользования бегает человек , практически бесполезно , и как эгоист думает только о своём здоровье .