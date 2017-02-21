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§ NG.kz
Пауэрлифтеры открыли сезон открытым чемпионатом Костаная
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В турнире, который прошел 18-19 февраля в ДЮСШ №1, участвовали 89 тяжелоатлетов из Костаная, Рудного, Аулиекольского и Джангельдинского районов. Неофициально чемпионат Костаная называют турниром Ивана Мартина.
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нурлыкунчик
Re: Пауэрлифтеры открыли сезон открытым чемпионатом Костаная




Отправлено: 21.02.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
паурлифтеры,вон оно че ,Карл ...не тяжелая Атлетика,не упражнений по поднятию штанги над головой.. Пауалифтинг
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