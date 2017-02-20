Цитата: Пиратс:

Права 15апреля, кто их держит, тем более родственными кучками...

За 130подписантами скрываются как всегда всего лишь пяток интересантов, которых отдалили от прежней кормушки. Нам что эти, что те. Одинаково "баблососы".

Правильней сказать не родственными кучками,а династиями профессионалов.Апо поводу кормушки в 70 килотенге,то хотел бы я к ней г-на директора подсадить.И еще в ЕБРР отчислять.







