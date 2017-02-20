/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках разных лет.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках разных лет.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С давних времен Масленица является одним из самых любимых праздников славянских народов. Пришедший еще из языческой культуры, этот праздник сохранился и после принятия христианства.
Читать новость

Ерик
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не чувствуется,на работе даже никто чаем с блинами не угощает!

§ 211
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
211


(Пользователи)
Сообщений: 1939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.02.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше не помню масленниц,.зато сегодня делаю с удовольствием, блинница..
Профайл

§ 211
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
211


(Пользователи)
Сообщений: 1939
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.02.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот родимая, жарится..
У нас началась Блинница, что то типа масленницы у христиан..
Профайл

Лен ка
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 16:34
Комментарий удален модератором.

112
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратите внимание, абсолютно все ингредиенты казахстанского производства..

§ yudjin
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4416
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Раньше не помню масленниц,.зато сегодня делаю с

А вот если бы помнил, то сегодня блины стряпал не сам, а с помощью зазнобы.
Ведь на Масленицу тоже можно гадать, выбирая суженую.
О характере будущей супруги можно судить по тому, какими пирогами она угощает гостей.
Большие пироги - кулебяки и расстегаи - подает особа немного ленивая.
А вот пирожки тоже бывают разные.
Большие “лапти” делают девицы жадные - вроде и пирог съел, да за другим-то уже не потянешься.
Маленькие, аккуратные у той хозяюшки, которая и в доме будет порядок поддерживать, и характер у нее славный, покладистый, к старшим уважительный.
Пироги шовчиком вверх пекут те девицы, у которых все их мысли и чувства “на лице написаны”. Это девушки откровенные, искренние, а, говоря современным языком, в большинстве своем - экстраверты.
Пироги шовчиком вниз изготавливают барышни тихие, как тот омут, в котором черти водятся. Скажет “да”, головой кивнет, а сделает все равно по-своему. Такая может и гульнуть тайком, лишь бы все было шито-крыто.
Круглые пирожки или ватрушки (с любой начинкой) любят печь домовитые клуши (в самом хорошем смысле этого слова). И над мужем, и над детишками будут хлопотать с утра до ночи. И хозяйки они неплохие. Вот только приласкать мужа в постели для них то же самое, что кучу белья перестирать или зерно молотить.
В общем, трудовая повинность.
Всяческие кренделюшки и заплетушки пекут особы яркие, романтичные, но ненадежные. Все в руках у них горит, но часто и сгорает. Только что в муже души не чаяла - и вот уже ухватом замахивается. Жизнь с такой - сплошное приключение. И далеко не всегда приятное.
Треугольные пироги (типа восточных хачапури) любят делать ломаки и воображалы. Ей лишь бы чем-нибудь выделиться, а чем - не важно.
Но а если вы пришли в гости к любимой, а на столе блюдо с самыми разнообразными пирожками? Утешайте себя тем, что ваша милая - разносторонняя личность, всего в ней есть понемножку и в меру. А главное - она хорошая хозяйка.
Профайл

112
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Большие “лапти” делают девицы жадные - вроде и пирог съел, да за другим-то уже не потянешься.

Как у нас с чаем.
Поехали к сестре бульбашке в гости в деревню, ее другая сестра по телефону из города учит, чай накрыли на пол..
Зачем, ноги уже болят, мы сами то за столами в основном сидим.
То же самое с чаем, та ее научила и нам наливали по грамульке чая, боялась ппрелить, типа по нашим обычаям.
Я сразу сказал, давай полнее, че кесушку туда сюда пихать.
Так и с этими пирогами, пельменями, сейчас уже наверно не то что раньше и просто времени не хватает, потому все больше становится, практичней что ли.

§ yudjin
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4416
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.02.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девки то на Руси тоже не промах были, подсовывали блины с разной начинкой и парней вычисляли.

Блины с икрой предпочитают настоящие мужики. У такого и дом будет цел, и хозяйство крепкое, и жена и дети обуты-одеты. А вот нежных слов и поцелуев от него не жди - все силы у такого уходят на хозяйство. Да и вообще - любовь доказывают делами, а не словами.

С красной рыбой едят блины “интеллигенты” - слово в крестьянском миру почти ругательное. Мысли и чувства такого человека слишком далеко оторвались от грешной земли. И днем, и ночью сии персоны витают в облаках, требуя от любимой понимания их великих замыслов и несбыточных прожектов. А то, что изба покосилась, что у скотины сена не припасено - это “низкий быт”. Ему ли, поэту, о сем заботиться...
Блины с творогом едят люди добрые, покладистые и мягкосердечные. Такому рядом обязательно нужна бой-баба, которая будет командовать в доме и управлять хозяйством. А любящий муж с удовольствием все ее команды выполнит.

Блины со сметаной, несмотря на их вкусноту, едят только персоны с “двойным дном”. Такой муженек будет во всем соглашаться и с дражайшей половиной, и с милой мамочкой, и с соседом Васей. У него есть только одно мнение о происходящем - то, которое он последнее услышал. Это люди безвольные, бесхарактерные. Они стремятся подладиться под всех и каждого, всем угодить.

Блины со сливочным маслом едят мужья нежные и ласковые. Правда, 100 раз на дню сообщив супруге, что она единственная и неповторимая, и 200 раз чмокнув ее в щечку, они считают свои обязанности перед семьей выполненными. Никакими делами по дому и по хозяйству свою любовь и ответственность перед семьей доказывать не будут. Да ведь и то сказать, дела - это ж не любовь, они только мешают целоваться-миловаться да за ручку держаться.

Блины с сахаром едят любители детишек. Главное в их любви - не качество воспитания отдельного ребенка, а большое количество малышни в доме. И жене будет некогда глазами стрелять, и вроде бы всем вокруг доказал, что ты - мужик. А вот чем кормить и во что их одевать - дело десятое.

Блины с вареными вкрутую яйцами едят самые неприятные мужья. И в компании такой будет сидеть, нос повесив, с кислым выражением лица. И дома будет зудеть по поводу и без повода. Одним словом, зануда. Большого практического вреда от таких нет, отцовские и мужеские обязанности выполняют. Не по велению души и сердца, а потому, что “так надо”, “так принято”. Так что прожить с таким сокровищем в общем-то можно и даже всю жизнь. Вот только вспомнить потом будет нечего - ни плохого, ни хорошего.

А вот блины с вареньем любят “первые парни на деревне”. Такой может и в город сбежать - “на заработки”, и к соседке-вдовушке наведаться. Правда, и деньги в доме водятся, да и жену вниманием и лаской не оставит. А набегавшись по чужим девкам, все равно вернется в семью. Вот только такого любящая жена часто встречает не поцелуями, а ухватом.
Профайл

* drakon
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9880
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
абсолютно все ингредиенты казахстанского производства..

1. Ещё бы мука была - Туркменская
2. Живёшь - не на Лермонтова... :lol:
Профайл

Вайпер .
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас на рынке , горбуша непотрошённая была 145 руб\кг , стала 184 руб\кг . Умею с икрой выбирать , взял в выходные две небольшие , рубле на 250 ; икры насолил , с блинами съели , блины тут делают местные ; маленькие и толстые как лепёшки :-o
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 235
Пользователей: 1
Всего: 236

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх