/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на лыжах до п. Федоровка за 3 дня		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на лыжах до п. Федоровка за 3 дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
70-летний житель п. Садовый Мухамедкали АСКАРОВ намерен за три дня дойти на лыжах от Костаная до Федоровки с двумя остановками - в поселках Озерном и Успеновке. Путешествие началось сегодня, 21 февраля, в 9.30.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1714
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.02.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конюхов местного разлива , конечно удачи пожелаем , пусть попутно отравы для волков возьмет , их нынче много ....
Профайл Посетить вебсайт

§ Доктор СИЗО
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.02.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На обратном пути пусть себе закажет такси.... 112-й, кажется из этих мест....
Профайл

ВЧК
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...




Отправлено: 21.02.17 - 13:10
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...




Отправлено: 21.02.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Перед стартом Мухамедкали Аскаров рассказал о хитростях бывалого путешественника: - Я обязательно беру с собой запасную лыжу, потому что в прошлый раз на одной сломалось крепление. Из продуктов питания нужно что-нибудь мясное, у меня с собой колбаса. Из напитков - горячий чай с лимоном в термосе.

Был бы действительно хитрый , уже заключил бы контракт на рекламу с магазинами и производителями . И лыжи с одеждой какой нибудь спортивный магазин бесплатно предоставил , и колбасой нахаляву снабдила бы какая нибудь колбаска . А всего то нужно было бы от этого бегуна , обвешаться лейбами спонсоров и при каждом интервью и просто в беседах во время пути , напоминать и благодарить их . Ну типо если бы не колбаса спонсоров , то сил и энергии дойти не хватило бы .

§ Матвей Запупыркин
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 21.02.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что сказать, молодец..удачи и долголетия!!!
Профайл

* drakon
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9880
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Был бы действительно хитрый , уже заключил бы контракт

Хохол,тебе же дед сказал,что он
ХИТРЫЙ а не АЛЧНЫЙ... :-P
Профайл

1504
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...




Отправлено: 21.02.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попутного ветра! Дорогой аксакал! Пример для всех и молодых и не очень!!! Браво!

§ Доктор СИЗО
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.02.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хохол,тебе же дед сказал,что он
ХИТРЫЙ а не АЛЧНЫЙ... :-P

-никогда не мог понять пользительность и целесообразность этих затей....всех этих плавающих, бегущих, топающих пешкодралом...еще к детям собирается зайти.... что может сказать этот переросток?
Профайл

Хохол
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...




Отправлено: 21.02.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-никогда не мог понять пользительность и целесообразность этих затей....всех этих плавающих, бегущих, топающих пешкодралом..

Что Вам непонятно , Уважаемый Доктор Сизо . Пользительность бега , прыга и топания заключается в здоровье . Кто не хочет постоянно ползать по аптекам , больницам и тратиться на лекарства , тот и занимается активными видами спорта . Человеческому организму постоянно нужна встряска , что б его биологические программы заложенные в нём функционировали и человек не болел . Вот и совершают люди такие забеги . Не все же хотят жить с кардиостимулятором на старости лет . Цитата:
drakon:
дед сказал,что он
ХИТРЫЙ а не АЛЧНЫЙ.

А в чём алчность ? В наше время реклама эт нормальное явление . Приглядись на спортсменов , особенно в профессиональных видах спорта , они сплошь в рекламе . А тут по местам общего пользования бегает человек , практически бесполезно , и как эгоист думает только о своём здоровье .

§ Солнышко
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1035
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 21.02.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожелаем ему удачи и ...чтобы снег не растаял быстрее, чем закончится путешествие. :-)
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.02.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Вот и совершают люди такие забеги . Не все же хотят жить с кардиостимулятором на старости лет . Цитата:

-вы настоящий хамелеон, товарищ Украйнец.... смотри, как повернул тему.... 2 дня назад ругал подобного бедолагу.... старый хрыч.... жизнь прожил, а на приличный запорожец денег не накопил... грохнешься где нибудь от усталости...и загрызут тебя али волки или собаки((((
Профайл

Хохол
Re: Пенсионер из Костанайского района намерен пройти 80 км на...




Отправлено: 21.02.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
смотри, как повернул тему.... 2 дня назад ругал подобного бедолагу...

Чёт я не припомню такого . Мож Вам , Уважаемый Доктор Сизо , того , привиделось иль приснилось ?Я всегда был за бег . В юности бегал , очень хорошая вещь . Правда в пенсионные годы такие забеги всё таки рискованны , да и погода , не благоприятная , но это только больше вызывает уважения , не каждый молодой сможет и решится на такое . Всё таки зависть с Вашей стороны , нехорошее качество . Могли бы просто и честно написать , что Вы никогда бы и ни за что не добежали . А вместо этого Вы начали ругать Мухамедкали .
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 237
Пользователей: 1
Всего: 238

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх