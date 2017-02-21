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§ NG.kz
МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления вузами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году уже были приглашены 22 иностранца, которым предоставили работу в 11 вузах страны. На их оплату выделено 115,5 миллиона тенге. В 2017 году в казахстанские вузы будут приглашены еще еще 40 топ-менеджеров. Им готовы заплатить 981,5 миллиона тенге. На 2018 год заложена аналогичная сумма – 981,5 миллиона тенге.
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112
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин:
такие же тупорылые генералы. А армия нисколько не страшная.

Для того чтобы это осознать, нужно хотя бы посмотреть, где они воюют.
Неужели в своих странах со своим народом?
И кто на них нападает?
Да никто..
Исходи из практики, а не из каких то личных побуждений..

Магистр
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще один способ пилить бюджет. Кстати вполне легальный. А уровень зарубежных ученных не лучше наших ученных. Во первых проблемы с языком. Да и на английском они не лучше говорят, по сравнению с нашими филологами. Для них мы были и остаемся аборигенами. Это как легионеры в футболе из 3 или 4 лиг. Так их ученные. Ничего они не принесут полезного и толкового и не такие они умные и толковые. . Только бабки срубят. И во очередной раз насмеются над нами!

§ Валентин
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5343
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Магистр:
Ничего они не принесут полезного и толкового и не такие они умные и толковые


Всё несколько сложнее.

Я работаю с зарубежными командами, и основное их отличие от нас — организация рабочих процессов.

Проблема в том, что практически невозможно организовать аналогично рабочие процессы с нуля у нас, используя местные кадры. А если такое чудо случается, оно тут же начинает буксовать при взаимодействии с окружающими.
Профайл

FOMA
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления вузами

Странно, вот недавно ученым медали раздавали и денег много а теперь такое. Свои уже не в силах? Все высохло или не намокало?

[Исправлено: Vasiliy, 21.02.2017 - 15:51]

FOMA
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 16:00
Комментарий удален модератором.

Джастис
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплата 11млн на 22чужака, т.е. на одного в месяц 420тысяч в месяц. Втрое-впятеро больше, чем нашему кандидату наук.
Ладно б супер были. А то писали про индуса в нашем НИШ Костаная, за полгода (!) песню на казахском выучил, но о чем песня не понимает, попугая можно за такой же срок обучить. Капитализм, не по труду, а по блату. Из этой песни о 22негритятах за 11млн кочевание бонзов с командой из одной области в другую.

§ сайлау курманов
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1714
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.02.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у низ з\п больше два ляма , хорошо считайте...
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джо блэк
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Надо бы еще оружейный завод из Уральска передислоцировать.
От греха.

Где ты там завод увидел?
Ему давно алпамыс пришел,еще в начале 2000 х.
Производство крупнокалиберных пулемётов «Утёс» полностью прекращено; судьба остававшихся на складах свыше 4000 единиц этого оружия неизвестна
Завод производит сельхозтехнику,по лицензии Россельмаша,кое какие товары для нефтегаза и Ружья...

Вольфганг
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, собственные проректоры никак не могут ректорами стать. Эти еще иностранцы перекроют дорогу на верхние ступени образованческого менеджмента. К тому же в науку дороги перекрывают этими многосоттысячнотенговыми взносами за публикации во всякие Крокусы или как их там. Как будто решили загасить наших ученых свои же.

гражданин
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для 112 вот и посмотри где они воевали и что там навоевали. нападают на слабые ли т.с. развивающиеся страны у которых и вооружение на порядки ниже, тут они герои. (Вьетнам, Афганистан, Ближний Восток...) А с реальным противником им слабо. Назови их значимые достижения в военном деле. Ну нет их. Просто они кичатся своими технологиями, а как солдаты - кизяк.

§ Валентин
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5343
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.02.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Джастис:
Зарплата 11млн на 22чужака, т.е. на одного в месяц 420тысяч в месяц.


То есть, $1500 в месяц, или $18 000/год до налогов.
Что мягко говоря немного, по зарубежным меркам.

Интересно, кто сюда на эти условия вообще поехать согласился.
Профайл

Бывалый
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
джо блэк:
Завод производит сельхозтехнику,по лицензии Россельмаша,кое какие товары для нефтегаза и Ружья...

Но может и возобновить.
Производство.
Дело в этом.

112
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин:
значимые достижения в военном деле. Н

Хм..
Посмотри как живут те же американцы, датчане, германцы, англичане..
Вот оно, значимое достижение для своего народа..
А тут шо?
Ну брат на брата идет начиная от 17го того века и чо, лучше их живем, уничтожая своих братьев, отцов и матерей?

?
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обувь, одежда, мебель, машины - все из за рубежа, теперь еще и руководителей из за рубежа натащить. Своего ничего нет.

пвалор
Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
блин как вообще продаван йогуртов стал министром образования?
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