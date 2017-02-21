Магистр Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления... #16







Отправлено: - 14:56 Еще один способ пилить бюджет. Кстати вполне легальный. А уровень зарубежных ученных не лучше наших ученных. Во первых проблемы с языком. Да и на английском они не лучше говорят, по сравнению с нашими филологами. Для них мы были и остаемся аборигенами. Это как легионеры в футболе из 3 или 4 лиг. Так их ученные. Ничего они не принесут полезного и толкового и не такие они умные и толковые. . Только бабки срубят. И во очередной раз насмеются над нами!