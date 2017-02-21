Цитата: Хохол:

Хохол

Сибутрамин – анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения. С 24 января 2008 года сибутрамин входит в утвержденный правительством список сильнодействующих препаратов и разрешен к продаже только в аптеках и только по рецепту. Ни в какие БАДы это вещество добавлено быть не может. Кстати, в составе «Билайта» оно не указано.



Но есть и прямое доказательство. Капсулы Билайт не сертифицированы на территории Российской Федерации, по официальному заключению, именно потому, содержат сильнодействующее анорексигенное средство — Сибутрамин, запрещенное в составе препаратов отпускаемых без особого контроля. На Украине Билайт купить в аптеках тоже нельзя, по крайней мере так говорят фармацевты. Фактически, пока разрешен он, надеюсь, это скоро изменится, в Казахстане.



Известно, что производителем средства «Билайт» является китайская компания «Сан Цзю». Погуглив, я выяснила, что производитель этих капсул был замешан в скандале с «амфетаминовыми» таблетками для похудения. В некоторых СМИ можно встретить информацию, что подобным образом работает «китайский маркетинг» – в первые несколько партий новых таблеток для похудения добавляют какой-либо психотропный препарат, резко снижающий аппетит, а затем, перед сертификацией, вещество убирают. Но в нашем случае речь может идти только о предположениях.



Чтобы не быть голословными, мы связались с Казахстанской академией питания. По поводу конкретно этого БАДа нам сказали, что он был зарегистрирован в прошлом году, но с ним возникли проблемы – в этой якобы пищевой добавке обнаружено наркотическое вещество сибутрамин. Поэтому свидетельство о госрегистрации на «Билайт» было аннулировано.



– Есть соответствующий приказ Минздрава. Мы в шоке, что в Атырау этот препарат до сих пор в свободном доступе. Возможно, его привезли из Китая нелегально. Если он есть у вас в продаже, обращайтесь в прокуратуру, – сказала по телефону из Алматы заведующая лабораторией по качеству и безопасности пищевой продукции Казахстанской академии питания Люция КАЛАМКАРОВА. – Ещё раз повторю, торговля «Билайтом» на сегодняшний день запрещена, и, следовательно, продавать в Казахстане его не должны.