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≡ В г.Троицке (на посту Бугристое) задержана фура из Казахстана с опасными БАДами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В г.Троицке (на посту Бугристое) задержана фура из Казахстана с опасными БАДами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Троицком районе на пограничном пункте задержали фуру из Казахастана, в которой находилось 15 тысяч упаковок препарата для похудения «Билайт». Обычно в этих БАДах содержится запрещенное вещество сибутрамин, рассказали в пресс-службе погрануправления региона.
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Маке Саке.
Re: В г.Троицке (на посту Бугристое) задержана фура из...




Отправлено: 21.02.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда фура ехала то?Как всегда информация неполная,как бабки на базаре,половину скажут половину нет.

димон
Re: В г.Троицке (на посту Бугристое) задержана фура из...




Отправлено: 21.02.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо чинушам в столовой подмешивать! Для чувства насыщения!!! Какой интересный препарат!

Хохол
Re: В г.Троицке (на посту Бугристое) задержана фура из...




Отправлено: 21.02.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Троицком районе на пограничном пункте задержали фуру из Казахастана, в которой находилось 15 тысяч упаковок препарата для похудения «Билайт». Обычно в этих БАДах содержится запрещенное вещество сибутрамин, рассказали в пресс-службе погрануправления региона. 15 тысяч единиц препарата «Билайт», возможно, содержащего сибутрамин

Пингвинам только сплетни можно писать . Ну задержали фуру с БАДами , на основании , что обычно в этих БАДах содержится запрещённое вещество и возможно оно там есть . Проверь сначала есть ли эти запрещённые вещества , а уж потом трезвонь на всю ивановскую . Экспертизу ещё не сделали , а уже всем ясно что груз опасен .

§ 74
Re: В г.Троицке (на посту Бугристое) задержана фура из...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3757
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.02.17 - 13:51
Комментарий удален модератором.
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§ лимон
Re: В г.Троицке (на посту Бугристое) задержана фура из...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.02.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
удивили, БАДы на фоне килограмма синтетики это просто пшик
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/268601819152384.html
как тут писали, что мы травим 74 регион
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§ 74
Re: В г.Троицке (на посту Бугристое) задержана фура из...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3757
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.02.17 - 15:44
Комментарий удален модератором.
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Хохол
Re: В г.Троицке (на посту Бугристое) задержана фура из...




Отправлено: 21.02.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
сало заберу

Ну забирать вы мастера , и не ток сало , ты лучше по теме мне ответь . Бездоказательно ты подал новость , под заголовком :"Задержана фура из РК , с опасными БАДами". В новости фигурируют слова обычно и возможно . У вас чё там презумпция невиновности не существует ? Иль найти в БАДах опасные вещества просто дело техники ? Да , нехорошо бездоказательно и преждевременно наводить тень на плетень , ставя порядочность и честность других , изначально под сомнение . Как бы сказал Марик , ТС во всей красе .

321
Re: В г.Троицке (на посту Бугристое) задержана фура из...




Отправлено: 21.02.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Как бы сказал Марик , ТС во всей красе .


не забирайте у хохла сало, это у него БАД.(по теме, по теме)
а то он таксисту пожалуется, и всем хана.
воплей будет, мамадорогая.
вон уже нажаловался, пингвинов трут бедных, аж покраснели вроде.

§ 74
Re: В г.Троицке (на посту Бугристое) задержана фура из...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3757
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 21.02.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Хохол

Сибутрамин – анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения. С 24 января 2008 года сибутрамин входит в утвержденный правительством список сильнодействующих препаратов и разрешен к продаже только в аптеках и только по рецепту. Ни в какие БАДы это вещество добавлено быть не может. Кстати, в составе «Билайта» оно не указано.

Но есть и прямое доказательство. Капсулы Билайт не сертифицированы на территории Российской Федерации, по официальному заключению, именно потому, содержат сильнодействующее анорексигенное средство — Сибутрамин, запрещенное в составе препаратов отпускаемых без особого контроля. На Украине Билайт купить в аптеках тоже нельзя, по крайней мере так говорят фармацевты. Фактически, пока разрешен он, надеюсь, это скоро изменится, в Казахстане.

Известно, что производителем средства «Билайт» является китайская компания «Сан Цзю». Погуглив, я выяснила, что производитель этих капсул был замешан в скандале с «амфетаминовыми» таблетками для похудения. В некоторых СМИ можно встретить информацию, что подобным образом работает «китайский маркетинг» – в первые несколько партий новых таблеток для похудения добавляют какой-либо психотропный препарат, резко снижающий аппетит, а затем, перед сертификацией, вещество убирают. Но в нашем случае речь может идти только о предположениях.

Чтобы не быть голословными, мы связались с Казахстанской академией питания. По поводу конкретно этого БАДа нам сказали, что он был зарегистрирован в прошлом году, но с ним возникли проблемы – в этой якобы пищевой добавке обнаружено наркотическое вещество сибутрамин. Поэтому свидетельство о госрегистрации на «Билайт» было аннулировано.

– Есть соответствующий приказ Минздрава. Мы в шоке, что в Атырау этот препарат до сих пор в свободном доступе. Возможно, его привезли из Китая нелегально. Если он есть у вас в продаже, обращайтесь в прокуратуру, – сказала по телефону из Алматы заведующая лабораторией по качеству и безопасности пищевой продукции Казахстанской академии питания Люция КАЛАМКАРОВА. – Ещё раз повторю, торговля «Билайтом» на сегодняшний день запрещена, и, следовательно, продавать в Казахстане его не должны.
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