yudjin Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках... #22





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4416

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:11 Девки то на Руси тоже не промах были, подсовывали блины с разной начинкой и парней вычисляли.



Блины с икрой предпочитают настоящие мужики. У такого и дом будет цел, и хозяйство крепкое, и жена и дети обуты-одеты. А вот нежных слов и поцелуев от него не жди - все силы у такого уходят на хозяйство. Да и вообще - любовь доказывают делами, а не словами.



С красной рыбой едят блины “интеллигенты” - слово в крестьянском миру почти ругательное. Мысли и чувства такого человека слишком далеко оторвались от грешной земли. И днем, и ночью сии персоны витают в облаках, требуя от любимой понимания их великих замыслов и несбыточных прожектов. А то, что изба покосилась, что у скотины сена не припасено - это “низкий быт”. Ему ли, поэту, о сем заботиться...

Блины с творогом едят люди добрые, покладистые и мягкосердечные. Такому рядом обязательно нужна бой-баба, которая будет командовать в доме и управлять хозяйством. А любящий муж с удовольствием все ее команды выполнит.



Блины со сметаной, несмотря на их вкусноту, едят только персоны с “двойным дном”. Такой муженек будет во всем соглашаться и с дражайшей половиной, и с милой мамочкой, и с соседом Васей. У него есть только одно мнение о происходящем - то, которое он последнее услышал. Это люди безвольные, бесхарактерные. Они стремятся подладиться под всех и каждого, всем угодить.



Блины со сливочным маслом едят мужья нежные и ласковые. Правда, 100 раз на дню сообщив супруге, что она единственная и неповторимая, и 200 раз чмокнув ее в щечку, они считают свои обязанности перед семьей выполненными. Никакими делами по дому и по хозяйству свою любовь и ответственность перед семьей доказывать не будут. Да ведь и то сказать, дела - это ж не любовь, они только мешают целоваться-миловаться да за ручку держаться.



Блины с сахаром едят любители детишек. Главное в их любви - не качество воспитания отдельного ребенка, а большое количество малышни в доме. И жене будет некогда глазами стрелять, и вроде бы всем вокруг доказал, что ты - мужик. А вот чем кормить и во что их одевать - дело десятое.



Блины с вареными вкрутую яйцами едят самые неприятные мужья. И в компании такой будет сидеть, нос повесив, с кислым выражением лица. И дома будет зудеть по поводу и без повода. Одним словом, зануда. Большого практического вреда от таких нет, отцовские и мужеские обязанности выполняют. Не по велению души и сердца, а потому, что “так надо”, “так принято”. Так что прожить с таким сокровищем в общем-то можно и даже всю жизнь. Вот только вспомнить потом будет нечего - ни плохого, ни хорошего.



А вот блины с вареньем любят “первые парни на деревне”. Такой может и в город сбежать - “на заработки”, и к соседке-вдовушке наведаться. Правда, и деньги в доме водятся, да и жену вниманием и лаской не оставит. А набегавшись по чужим девкам, все равно вернется в семью. Вот только такого любящая жена часто встречает не поцелуями, а ухватом.