Цитата: 112:

Хех..

Ты гонишь то зачем и врешь не краснея?

Больше придумать глупости никак не смог?

Так это ты провокатор который на ветеранов матерился?

А посему если ты мастер вранья и клеветы тем более, попрошу отстать от меня со своими децкими замашками и тем более сменами ников.

Да ладно, Чудак человек! За речью своей следи и лишнего держи при себе.

Чо бакланишь-то? Я не я и лошадь не моя? Детский сад ромашка



Ты ещё обидься. Ты этот самый честный дядя который в шутку взаднемог.

Цитата: 112:

И вообще модераторы должны пресекать по моему того, кто создает толпу и меняет ники в теме по 10 раз на день..



Музыкальный ты талант

Тётенька ОК, у меня злые дяди барабан отбирают! Спасииите помогиииите.