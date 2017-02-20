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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
с Троцким прислали около трёхсот еврейских гангстеров из Манхеттеновского Ист-Сайда, уже поднаторевших в перестрелках с полицией в шумной уличной войне времён «сухого закона».

:lol: будучи не уверен в своей памяти,забил в гугле "время сухого закона в США"... :-) и получил:Цитата:
В полночь 16 января 1920 года Восемнадцатая поправка к Конституции США вступила в действие, и на всей территории США производство, транспортировка и продажа алкоголя стали нелегальны. Началось время Prohibition - Сухого закона.
:lol:
Профайл

§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думаю что Вы правы,написавЦитата:
аргентина -ямайка:
нужно читать и анализировать , задавать себе вопросы
вот только меня озадачивает мысль "а почему сами не следуете этому правилу?"....
:lol:
Профайл

§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
если интересно , прочитайте книгу Реабилитации не будет или Анти-Архипелаг Столешников А.П
Профайл Послать приватное сообщение аргентина -ямайка

почитаю... обязательно почитаю...
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гость
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А как а как а как......
Ты там не задыхаешься от злобы?
Никогда, никогда не поносил как ты ветеранов..
Сам приведи пример то где..
Да, понты сегодняшние власти мне порой неприятны, которые используют в своей выгоде ветеранов..
Но это путать как то глуповато..

Во как!
А не ты ли писал, что твой дед не желая служить Советской Власти перешёл на сторону немцев? Не ты ли стебался над Георгиевской Лентой?
Ещё хвалился этим. А теперь деда в герои записал?
Чудак ты!
На букву "М"!

§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


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Сообщений: 8999
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 21.02.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Столешников А.П. «Реабилитации не будет или Анти-Архипелаг» Введение Эта книга — обвинение. И как всякое обвинение, она является сборником документов, которые вам до сих пор были неизвестны. Поскольку обвинять дело ответственное, все первоисточники тщательно про - верены и даются названия, как на русском, так и английском языках. Эти первоисточники уже давно, но только для тех, кто интересуется данным вопросом, известны в западных странах. Эта книга не является огульным обвинение всех евреев без разбора, она обвиняет только международ - ное организованное еврейство и ту часть еврейства, которое замешано в его тёмных делах
дальше читать не стал... подозреваю, автор начнёт изобличать "международный сионизм" в деле падения России... причём "письменный источники2 будут интерпретированы автором,толь в выгодном для него ключе...
российский вариант,казахстанского "профессора Мамбетова" и его исторические изыскания на БРЕДмет хромосомов графа Маскеу...
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
как!
А не ты ли писал, что твой дед не желая служить Советской Власти перешёл на сторону немцев?

Хех..
Ты гонишь то зачем и врешь не краснея?
Больше придумать глупости никак не смог?
Так это ты провокатор который на ветеранов матерился?
А посему если ты мастер вранья и клеветы тем более, попрошу отстать от меня со своими децкими замашками и тем более сменами ников.
Даже не утруждай себя мне что то писать, а тем более клеветать.
И вообще модераторы должны пресекать по моему того, кто создает толпу и меняет ники в теме по 10 раз на день..

§ аргентина -ямайка
Re: Флуд и оффтопик
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 21.02.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
вот только меня озадачивает мысль "а почему сами не следуете этому правилу?"...

меня ваше мнение интересовало , а у меня свой анализ . через призму
оккультизма . все события в истории связаны с этим .
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2442
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
в любом случае,широкой общественности эти случаи неизвестны... даже в форме документалистики....

-и абсолютно не интересны людям.... все достоверные факты того далекого прошлого уложены в стены и намертво закреплены раствором лживых измышлений и преднамеренных фальсификаций....ни один отбойный молоток не возьмет такую твердь....
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гость
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Ты гонишь то зачем и врешь не краснея?
Больше придумать глупости никак не смог?
Так это ты провокатор который на ветеранов матерился?
А посему если ты мастер вранья и клеветы тем более, попрошу отстать от меня со своими децкими замашками и тем более сменами ников.

Да ладно, Чудак человек! За речью своей следи и лишнего держи при себе.
Чо бакланишь-то? Я не я и лошадь не моя? Детский сад ромашка
:lol:
Ты ещё обидься. Ты этот самый честный дядя который в шутку взаднемог.
Цитата:
112:
И вообще модераторы должны пресекать по моему того, кто создает толпу и меняет ники в теме по 10 раз на день..

:lol:
Музыкальный ты талант
Тётенька ОК, у меня злые дяди барабан отбирают! Спасииите помогиииите.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
человек! За речью своей следи и лишнего держи при себе

Коварность и ничтожество, от тебя этим так и прет..
Для тебя нет ничего святого.
Меняешь ники и пользуешься своими западлянскими выходками.
Духа нет у тебя пользоваться своим иписать не труся от себя..
А посему иди как ты подальше..
С тем у кого нет чести отстаивать от своего хотя бы ника свою позицию, разговаривать не о чем и тем более слышать какую то клевету..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 16:45
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что не так сказал?
Нургельды раньше пресекал эту тягомотину, когда один пишет от разных ников.
Что не так?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там, позавидовали что ли ему, что его до сих пор помнят или как?
Память о нем не сотрешь, дела его не забудешь..

321
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Коварность и ничтожество, от тебя этим так и прет..
Для тебя нет ничего святого.
Меняешь ники и пользуешься своими западлянскими выходками.
Духа нет у тебя пользоваться своим иписать не труся от себя..
А посему иди как ты подальше..
С тем у кого нет чести отстаивать от своего хотя бы ника свою позицию, разговаривать не о чем и тем более слышать какую то клевету..


похоже на такое-

«Молилась ли ты на ночь, Дездемона?»
Ревнует, не шутя, к соседу Яго.
Чтоб жить с таким, нужна еще отвага.
Да Бог с ним, пусть опять сидит в пивной,
А я пораньше нынче лягу спать.
Но посмотрю сначала телевизор.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 21.02.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас вам что, народишка, комментаторов или дискуссий не хватает, раз разрешаете отдельным личностям писать от разных ников?
По моему насчет этого когда то говорила сама то. ОК, или поменяли правила, если это относится только к моим оппонентам?
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