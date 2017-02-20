|Цитата:
Столешников А.П. «Реабилитации не будет или Анти-Архипелаг» Введение Эта книга — обвинение. И как всякое обвинение, она является сборником документов, которые вам до сих пор были неизвестны. Поскольку обвинять дело ответственное, все первоисточники тщательно про - верены и даются названия, как на русском, так и английском языках. Эти первоисточники уже давно, но только для тех, кто интересуется данным вопросом, известны в западных странах. Эта книга не является огульным обвинение всех евреев без разбора, она обвиняет только международ - ное организованное еврейство и ту часть еврейства, которое замешано в его тёмных делахдальше читать не стал... подозреваю, автор начнёт изобличать "международный сионизм" в деле падения России... причём "письменный источники2 будут интерпретированы автором,толь в выгодном для него ключе...
российский вариант,казахстанского "профессора Мамбетова" и его исторические изыскания на БРЕДмет хромосомов графа Маскеу...