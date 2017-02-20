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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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§ Валентин
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5339
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.02.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты цитируемой фразой противоречишь этому утверждению.


Ты что! Не спугни!
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* Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7836
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ты что! Не спугни!

И правда...
Предлагаю схему перпетуум мобиле: Электрокотел и турбина. Электрокотел вырабатывает пар, турбина вырабатывет для него лепестричество! Излишки тепла и лепестричества - жителям! И расходов нет! Потому что всё имеет теплоизоляцию!
Я гений!
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к8
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ты что! Не спугни!


мы с тамарой ходим парой.

§ Дантист
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 21.02.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
У них никто не отнимал права найти более достойную работу где можно пить.. воровать .. лодыря гонять... и всё это безнаказанно..
Вы перевернули все с ног на голову. От таких и надо избавляться. Вопрос в другом, пойдет ли к такому руководителю нормальный, квалифицированный работник? На мизерную зарплату, лишенный априори на защиту своих прав и самого права на создание профсоюза. К директору, который сидит в одной рубашонке (от жары видимо), но отключивший отопление в производственном здании и можно продолжать далее, но не буду. Вы, я вижу, яростный защитник работодателей и вероятно сама из них, которые не видят людей, а видят в них только орудие труда. Да, я сам работодатель, но уважаю своих работников, стараюсь вникать в их проблемы и помочь их решить, ну и они отвечают мне тем же. Поэтому нас все устраивает, никто не уходит, не увольняется. Большинство великолепные специалисты, ну и молодежь, которую конечно надо учить. Так что не могу последовать вашему совету.
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гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
епловые потоки в здании.
Если энергия откуда то выделилась (наружная поверхность котла) то она куда то потом уходит (через ограждающие конструкции здания цеха).
Это при тепловом балансе.
Это так трудно для понимания?

Татышо? Дак этож тебе Нобелевская премия светит!
Ток запомни, что умничать на форуме и работать, всмысле зарабатывать, это разные вещи.

§ Валентин
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5339
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.02.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Предлагаю схему перпетуум мобиле:


У меня ещё более интересная идея есть!

Ты вот видел сколько высоковольтных проводов по городу висит?
А ведь из курса школьной физики всем известно, что переменное электромагнитное поле создаёт ЭДС!
А ведь электричество которое по этим проводам передают — оно с частотой 50 раз в секунду меняет фазу, смекаешь?!

Берём много-много медной проволоки, оборачиваем поверх изоляции кабелей, и получаем бесплатное электричество!

Ну как, замутим стартап, ты в теме?!
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* Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7836
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.02.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
теплопотери цеха сократились на большую велечину, нежели выросли теплопотери с поверхности котла.

Всё верно. А ещё можно рабочий день увеличить до 16 часов с сохранением заработной платы. Обеденные перерывы отменить. Освещение выключить - пусть фонарики из дома носят. Так, что еще? А, да системы бытового водоснабжения и канализации - также отключить, для экономии.
Нормы безопасности труда совсем в счет не берутся?
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Маркс
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Его задача выделить цитируемый текст и нажать на кнопочку "цитировать".

То есть мозг должен дать сигнал руке, чтобы она нажала на нужную кнопочку. Для того, чтобы определить местоположение кнопочки мозг задействует зрение и расшифровывает поступающий сигнал. Судя по вашей писанине и допускаемым косякам, в наличии полная рассинхронизация систем дешифрации и сигнальной составляющей.
Цитата:
Бывалый:
Других способов цитирования ему не предоставлено.

Многим форумчанам известны как минимум два варианта цитирования. Очевидно, что количество найденных вариантов возрастает пропорционально количеству мозговых извилин.

* Talapker
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Talapker


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 27.03.16
Отправлено: 21.02.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Отапливается и гвс через бойлер...а избыток пара выбрасывали всегда на воздух... а температура пара !!! 500"!!! сбрасывали его на ТЦ веками! а сейчас увидели и прилепили к новому руководству.


Цитата:
ВЧК:
Ну где же ты милай видел на котельной №3 турбину? Окчнись...окаянный..


Опять путаетесь...
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* Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7836
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.02.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
замутим стартап, ты в теме?!

Конечно! Только надо на крови поклясться!
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* Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7836
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.02.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Talapker:
Опять путаетесь...

Долго искал, и нашел! Это называется "Эффект Даннинга — Крюгера".
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