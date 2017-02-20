Цитата: ВЧК:

У них никто не отнимал права найти более достойную работу где можно пить.. воровать .. лодыря гонять... и всё это безнаказанно..

Вы перевернули все с ног на голову. От таких и надо избавляться. Вопрос в другом, пойдет ли к такому руководителю нормальный, квалифицированный работник? На мизерную зарплату, лишенный априори на защиту своих прав и самого права на создание профсоюза. К директору, который сидит в одной рубашонке (от жары видимо), но отключивший отопление в производственном здании и можно продолжать далее, но не буду. Вы, я вижу, яростный защитник работодателей и вероятно сама из них, которые не видят людей, а видят в них только орудие труда. Да, я сам работодатель, но уважаю своих работников, стараюсь вникать в их проблемы и помочь их решить, ну и они отвечают мне тем же. Поэтому нас все устраивает, никто не уходит, не увольняется. Большинство великолепные специалисты, ну и молодежь, которую конечно надо учить. Так что не могу последовать вашему совету.