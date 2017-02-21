Валентин Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят... #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5339

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:40 Общественный совет при ЕНПФ обратился в Национальный банк РК и к председателю Единого накопительного пенсионного фонда с требованием разъяснить заявление о выделении 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожного машиностроения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Напомним, 20 февраля, в Астане заседала коллегия Министерства по инвестициям и развитию. Как ранее заявил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в этом году выделят 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли.



На эту новость отреагировал глава общественного совета при ЕНПФ Досым Сатпаев. "Прошла информация о том, что из ЕНПФ собираются взять 50 миллиардов тенге на субсидирование железнодорожной отрасли. В связи с этим Общественный совет при ЕНПФ уже готовит запрос ЕНПФ и Национальному банку РК по поводу данного решения, которое может противоречить интересам вкладчиков. Сегодня уже поставим текст данного запроса в группе "Общественный совет ЕНПФ" на Facebook. В случае затягивания ответа или его не удовлетворительности будем готовить публичное заявление самого ОС", - написал Сатпаев на своей странице.



На официальной странице в Facebook Общественный совет при ЕНПФ отправил запрос в Нацбанк РК с просьбой ответить на волнующие общественность вопросы.



Приводим текст обращения полностью.



"В связи с сообщением о намерении выделить из Единого накопительного пенсионного фонда 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли, Общественный совет при ЕНПФ намерен прояснить ситуацию.



1. Насколько эта информация соответствует действительности, кем и когда было принято это решение, если да, то является ли оно открытым?



2. Если это решение действительно, какие компании станут получателями денег из ЕНПФ? Каковы условия их использования?



3. Согласны ли Учредитель и акционер фонда - Правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов и Национальный банк РК с таким заявлением ведомства на привлечение средств фонда, которое озвучил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау?



4. Каков порядок рассмотрения подобных заявок на пенсионные активы, каковы критерии отбора эмитентов, оценки рисков, и главное – гарантии возврата и доходности?



5. Каков механизм принятия инвестиционных решений? Насколько при их принятии инвестиционный управляющий руководствуются задачей сохранения и приумножения пенсионных накоплений?



6. Насколько подобные инвестиции соответствуют инвестиционной декларации в частности и интересам вкладчиков в целом?



7. Какие еще эмитенты, ведомства, госпрограммы проявляют интерес к пенсионным активам?



8. Просим предоставить полную информацию по эффективности ранее сделанных инвестиций ПА в подобные проекты, в развитие инфраструктуры с позиции эффективности, доходности, управления рискамис момента создания ЕНПФ, то есть с 2014 года".



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