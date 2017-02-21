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§ NG.kz
На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На поддержку и субсидирование железнодорожного машиностроения в 2017 году из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге. Об этом 20 февраля в ходе расширенного заседания министерства по инвестициям и развитию в Астане рассказал вице-министр Альберт Рау.
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ВЧК
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...




Отправлено: 21.02.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем вагоны с металлоломом отправляли бесконтрольно в Китай на переплавку? И продавали металлолом совместно с вагоном! И что самое интересное..эта же самая история происходила и с россиянами. Они так же отправляли вагоны на переплавку...

§ peshexod
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3129
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 21.02.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуй лучшее применение пенсионным накоплениям, главное что бы не слямзили и прибыль пошла на наши счета а не менеджерам в карман.
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Допекло
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...




Отправлено: 21.02.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"что бы не слямзили и прибыль пошла на наши счета а не менеджерам в карман"

Вы ещё верите в такую возможность?!

Кайрат
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...




Отправлено: 21.02.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////По железнодорожному машиностроению здесь тренд хороший, - сказал он. - То, что планируется выделение 50 млрд. тнг из ЕНПФ на субсидирование ставки. ///

выучили слово тренд, и суют его куда не лень.
а по сути- минимум половину разворуют, к бабке не ходи.
максимум- все.

Денис
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...




Отправлено: 21.02.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот,чего ЕНПФ? Вот, обеды у школьников слямзить-то тренд хороший))) строили уже вертолетную ,вагонную технику и где она?

707
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...




Отправлено: 21.02.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
строили уже вертолетную ,вагонную технику и где она?

Строили вертолеты и вагоны, а получилась белоснежная яхта длинной 110 метров и домик за границей. Умеют у нас строить!

112
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...




Отправлено: 21.02.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Окренеть..
На мою пенсию строят какие то вагоны для вывоза в Китай нашего сырья..
А отдавать мне мои деньги на тот же автомобиль не хотят, хотят мои деньги дать мне же под проценты и чтобы я их потом опять отдал..
Хитро сделано жуликами и ворами..

§ Валентин
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5339
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.02.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественный совет при ЕНПФ обратился в Национальный банк РК и к председателю Единого накопительного пенсионного фонда с требованием разъяснить заявление о выделении 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожного машиностроения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Напомним, 20 февраля, в Астане заседала коллегия Министерства по инвестициям и развитию. Как ранее заявил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в этом году выделят 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли.

На эту новость отреагировал глава общественного совета при ЕНПФ Досым Сатпаев. "Прошла информация о том, что из ЕНПФ собираются взять 50 миллиардов тенге на субсидирование железнодорожной отрасли. В связи с этим Общественный совет при ЕНПФ уже готовит запрос ЕНПФ и Национальному банку РК по поводу данного решения, которое может противоречить интересам вкладчиков. Сегодня уже поставим текст данного запроса в группе "Общественный совет ЕНПФ" на Facebook. В случае затягивания ответа или его не удовлетворительности будем готовить публичное заявление самого ОС", - написал Сатпаев на своей странице.

На официальной странице в Facebook Общественный совет при ЕНПФ отправил запрос в Нацбанк РК с просьбой ответить на волнующие общественность вопросы.

Приводим текст обращения полностью.

"В связи с сообщением о намерении выделить из Единого накопительного пенсионного фонда 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли, Общественный совет при ЕНПФ намерен прояснить ситуацию.

1. Насколько эта информация соответствует действительности, кем и когда было принято это решение, если да, то является ли оно открытым?

2. Если это решение действительно, какие компании станут получателями денег из ЕНПФ? Каковы условия их использования?

3. Согласны ли Учредитель и акционер фонда - Правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов и Национальный банк РК с таким заявлением ведомства на привлечение средств фонда, которое озвучил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау?

4. Каков порядок рассмотрения подобных заявок на пенсионные активы, каковы критерии отбора эмитентов, оценки рисков, и главное – гарантии возврата и доходности?

5. Каков механизм принятия инвестиционных решений? Насколько при их принятии инвестиционный управляющий руководствуются задачей сохранения и приумножения пенсионных накоплений?

6. Насколько подобные инвестиции соответствуют инвестиционной декларации в частности и интересам вкладчиков в целом?

7. Какие еще эмитенты, ведомства, госпрограммы проявляют интерес к пенсионным активам?

8. Просим предоставить полную информацию по эффективности ранее сделанных инвестиций ПА в подобные проекты, в развитие инфраструктуры с позиции эффективности, доходности, управления рискамис момента создания ЕНПФ, то есть с 2014 года".

More: https://tengrinews.kz/private_finance/obschestvennyiy-sovet-enpf-vyistupil-protiv-vyideleniya-50-312697/
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