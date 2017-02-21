Цитата: Перед стартом Мухамедкали Аскаров рассказал о хитростях бывалого путешественника: - Я обязательно беру с собой запасную лыжу, потому что в прошлый раз на одной сломалось крепление. Из продуктов питания нужно что-нибудь мясное, у меня с собой колбаса. Из напитков - горячий чай с лимоном в термосе.

Был бы действительно хитрый , уже заключил бы контракт на рекламу с магазинами и производителями . И лыжи с одеждой какой нибудь спортивный магазин бесплатно предоставил , и колбасой нахаляву снабдила бы какая нибудь колбаска . А всего то нужно было бы от этого бегуна , обвешаться лейбами спонсоров и при каждом интервью и просто в беседах во время пути , напоминать и благодарить их . Ну типо если бы не колбаса спонсоров , то сил и энергии дойти не хватило бы .