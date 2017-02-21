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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Кого и за что?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В дни празднования 25-летия независимости Казахстан захлестнула волна награждения орденами и медалями. И спустя полмесяца многие новоиспеченные орденоносцы гуськом потянулись в СИЗО. Таким же непонятным образом проходят награждения и в научной среде.

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321
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нужно сразу говорить, что советское образование привело массово к деградации населения, которое мы и наблюдаем..


по себе не суди. сам виноват. надо было учиться чтобы не деградировать.
а советское образование было самое фундаментальное в мире.
тут и спорить нечего.

Маркс
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нужно сразу говорить, что советское образование привело массово к деградации населения, которое мы и наблюдаем..

Сосед орет, что он - народ, что основной закон блюдет,
Мол, кто не ест, тот и не пьет, и выпил, кстати.
Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез:
- Кто не работает - не ест, ты спутал, батя.
(с) ВСВ.

112
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
советское образование было самое фундаментальное в мире.

Человек образованный так не скажет.
Потому что элементарно времени нет и он работает и образовывается.
Где же ты образован?
Говоришь чудовищную какую то чушь и сам же глупо веришь этому?

Бывалый
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
а советское образование было самое фундаментальное в мире.

Вот американцы - они тупые.
И образование у них ужасное.
Однако их экономика, наука и промышленность - сильнейшие в мире.
А где сейчас совесткий союз?
Не подскажешь?
А почему он сгинул, а не америка?
Ну если он сто крат умнее - почему же сгинул он?
То то же.

321
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Однако их экономика, наука и промышленность - сильнейшие в мире.


за счет приезжих , уже умных ко времени приезда, со всего мира , в том числе и из СССР.
не знал? иди купи букварь, там все расписано.

112
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
счет приезжих , уже

За счет гастарбайтеров..
Вот этого умный и образованный человек не скажет никогда..
По моему еще одна беззмерная глупость..
Они значит у себя на родинах дураки, а по приезду в Америгу те же мексикосы становятся гениями..

321
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот этого умный и образованный человек не скажет никогда..
По моему еще одна беззмерная глупость..


да ты сильно не извращайся в выражениях, я на них не реагирую.
ты же всю суть как всегда выворачиваешь наизнанку.
но я то понимаю, ты из этих , как ты сказал
"привело массово к деградации населения, которое мы и наблюдаем."
учиться надо было, повторюсь.

112
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
счет приезжи

В России десятки миллионов с Узбекистана, Таджикистана, Китая, Вьетнама и?
Что то я не вижу у них таджикских ученых, китайского президента и вьетнамского премьер министра..
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