321 Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что? #21







Отправлено: - 14:38 Цитата: 112:

Вот этого умный и образованный человек не скажет никогда..

По моему еще одна беззмерная глупость..



да ты сильно не извращайся в выражениях, я на них не реагирую.

ты же всю суть как всегда выворачиваешь наизнанку.

но я то понимаю, ты из этих , как ты сказал

"привело массово к деградации населения, которое мы и наблюдаем."

учиться надо было, повторюсь.