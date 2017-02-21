Цитата: гражданин:

такие же тупорылые генералы. А армия нисколько не страшная.

Для того чтобы это осознать, нужно хотя бы посмотреть, где они воюют.

Неужели в своих странах со своим народом?

И кто на них нападает?

Да никто..

Исходи из практики, а не из каких то личных побуждений..