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§ NG.kz
МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления вузами
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году уже были приглашены 22 иностранца, которым предоставили работу в 11 вузах страны. На их оплату выделено 115,5 миллиона тенге. В 2017 году в казахстанские вузы будут приглашены еще еще 40 топ-менеджеров. Им готовы заплатить 981,5 миллиона тенге. На 2018 год заложена аналогичная сумма – 981,5 миллиона тенге.
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Re: МОН РК привлечет 40 зарубежных топ-менеджеров для управления...




Отправлено: 21.02.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин:
такие же тупорылые генералы. А армия нисколько не страшная.

Для того чтобы это осознать, нужно хотя бы посмотреть, где они воюют.
Неужели в своих странах со своим народом?
И кто на них нападает?
Да никто..
Исходи из практики, а не из каких то личных побуждений..
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