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§ NG.kz
Пауэрлифтеры открыли сезон открытым чемпионатом Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27246
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В турнире, который прошел 18-19 февраля в ДЮСШ №1, участвовали 89 тяжелоатлетов из Костаная, Рудного, Аулиекольского и Джангельдинского районов. Неофициально чемпионат Костаная называют турниром Ивана Мартина.
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Re: Пауэрлифтеры открыли сезон открытым чемпионатом Костаная




Отправлено: 21.02.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
супер РЕЗУЛЬТАТ ДОСТОИН!

* antonK
Re: Пауэрлифтеры открыли сезон открытым чемпионатом Костаная
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 21.02.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а чего фото мало ? Камеру дома забыли что ли..( Интересно ведь когда картинки, участники
Вы прям как газета :-) :-) :-)
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§ bollat
Re: Пауэрлифтеры открыли сезон открытым чемпионатом Костаная
bollat


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 26.01.12
Отправлено: 21.02.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
согласен, целый чемпионат а всего одно фото. это же спорт, суда завлекать надо. агитация хоть какая то. ддобавьте если есть пожалуйста
советую всем посмотреть видео с канала Мышцы.рф 8-) тема хорошая железки тягать
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спортсмен
Re: Пауэрлифтеры открыли сезон открытым чемпионатом Костаная




Отправлено: 21.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bollat:
тема хорошая железки тягать


вредно для здоровья. потом долго и бесполезно лечатся всю жизнь.

* Виталий Ефименко
Re: Пауэрлифтеры открыли сезон открытым чемпионатом Костаная
Виталий Ефименко
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 20
Регистрация: 03.11.16
Отправлено: 21.02.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дополнили заметку фотографиями)
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