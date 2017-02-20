Цитата: ВЧК:

Для такого как ты и 10 лет будет недостаточно! Загнул...8 лет..думай хоть что пишешь...Фантазёр! Высасывают из пальца..кабы только очернить...известная тактика троллей!



Вы думаете, что это так просто - сидеть на щите управления?

Это не чай пить и в носу ковыряться...

Это тяжелый умственный и физический труд в среде, изобилующей вредными и опасными производственными факторами.

Во время штатной работы оборудования много сил тратиться на поддержание номинальных параметров пара, воды, масла, т.к. все оборудование на котельной и тем более на ТЭЦ взаимосвязано.

Что-то случилось с котлом - бегают и котельщики и турбинисты.

Отказ паровой турбины - матерятся турбинисты и вторят им котельщики.



Машинист энергоблока на крупных электростанциях - человек, который лет по пять отработал старшим машинистом и котлов и турбин. Не по тому, что с низов шел и вакансии не было, а потому, что только за 5-8 лет набирается достаточно знаний и опыта.



Про Ваше политое ядом высказывание... Цитата: ВЧК:

Для такого как ты и 10 лет будет недостаточно! Загнул...



Инженер и грамотный специалист учиться всю жизнь.

А вот НЕКОТОРЫЕ и после 20 лет работы на таком предприятии не вылезут выше слесаря или обходчика нулевой отметки. При этом у нас на ТЭЦ и котельных оборудование малых единичных мощностей и я не говорю про котельные агрегаты и турбины, установленные на мощных станциях.