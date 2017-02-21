/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Кого и за что?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Кого и за что?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27246
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В дни празднования 25-летия независимости Казахстан захлестнула волна награждения орденами и медалями. И спустя полмесяца многие новоиспеченные орденоносцы гуськом потянулись в СИЗО. Таким же непонятным образом проходят награждения и в научной среде.

Читать новость

Рулон Обоев
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 09:28
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1712
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.02.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с утра тов Воронин всю душу расстроил, пока жива система мы- простые граждане ничего с этим не сможем сделать , одно лишь потрепаться и не более , хотя капля камень точит, вон на незалежной какая буча была , до сих пор никак не разгребут, некоторые лозунги майдана могли бы и у нас делов натворить....
Профайл Посетить вебсайт

707
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, когда в 2005 году заканчивал учебу в СХИ меня направили на практику в НИИ (где сейчас мясом и картошкой приторговывают) Все "ученые" сидели молча по кабинетикам попивая чаёк, а меня отправили в ангар вместе со сварщиком модернизировать комбайн. Вся модернизация заключалась в том ,чтобы к старому советскому комбайну приварить б/у канадскую огроменную жатку (12 или 15 метров). Через 10 дней мы успешно со сварщиком справились, за это время ни один "ученый" в ангаре не появился. Пришло время выгонять комбайн на испытания, пришел пьяный тракторист и выяснилось ,что комбайн не заводится (требуется капитальный ремонт двигателя). На следующий день стали вытаскивать этот двигатель, но тракторист поставил его на покрышку от трактора и в процессе ремонта этот движок упал и придавил тракториста. Пострадавший тракторист уковылял домой и до конца практики я его не увидел. Вот хотелось бы узнать кто и сколько получил премий за эту "инновацию". Возможно потом были испытания, но большая жатка перевешивала и из комбайна сделали бульдозер.

ВЧК
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
707:
Помню, когда в 2005 году заканчивал учебу в СХИ меня направили на практику в НИИ (

А вовремя СССР во всех НИИ были анекдотические истории.... Цитата:
707:
Все "ученые" сидели молча по кабинетикам попивая чаёк,

Я ведь лично всех знаю этих "учёных"из СХИ которые попивали чаёк... и что самое интересное эти "учёные" и отец и сын.. переехали на ПМЖ в россию и в таком же НИИ продолжают попивать чаёк..

андрей
Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что?




Отправлено: 21.02.17 - 11:04
Комментарий удален модератором.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Виталий Ефименко, Vasiliy

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 222
Пользователей: 4
Всего: 226

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх