707 Re: Николай ВОРОНИН: Кого и за что? #3







Отправлено: - 10:08 Помню, когда в 2005 году заканчивал учебу в СХИ меня направили на практику в НИИ (где сейчас мясом и картошкой приторговывают) Все "ученые" сидели молча по кабинетикам попивая чаёк, а меня отправили в ангар вместе со сварщиком модернизировать комбайн. Вся модернизация заключалась в том ,чтобы к старому советскому комбайну приварить б/у канадскую огроменную жатку (12 или 15 метров). Через 10 дней мы успешно со сварщиком справились, за это время ни один "ученый" в ангаре не появился. Пришло время выгонять комбайн на испытания, пришел пьяный тракторист и выяснилось ,что комбайн не заводится (требуется капитальный ремонт двигателя). На следующий день стали вытаскивать этот двигатель, но тракторист поставил его на покрышку от трактора и в процессе ремонта этот движок упал и придавил тракториста. Пострадавший тракторист уковылял домой и до конца практики я его не увидел. Вот хотелось бы узнать кто и сколько получил премий за эту "инновацию". Возможно потом были испытания, но большая жатка перевешивала и из комбайна сделали бульдозер.