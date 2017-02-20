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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27246
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Talapker:
Не верите на слово - цитирую главу учебника "Парогенераторы электростанций" М.А. Стыриковича, К.Я. Катковской, Е.П Серова за 1966 год:
"Потери тепла от наружного охлаждения котельного агрегата зависят от размера и температуры его наружной поверхности, а также от температуры окружающего воздуха."

Да у вас в котельной №3 была в зале реальная сауна-баня! Только веника не хватало. Такая жара стояла что вы на посту у котла засыпали. Установили видеонаблюдение и что? Вы спите перед камерами.. до чего надо было обнаглеть.. Я представляю что было до видеокамер..

Маркс
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
За 5 и 8 лет обезъяну можно научить управлять котлом и турбиной.
А человек должен за сезон обучаться.

Не каждый человек согласится работать в нечеловеческих условиях!
Маркс (т. 16, с. 186 "Проблемы рабовладельцев")

ВЧК
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 21.02.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нот:
Он все грамотно делает консультируясь со своим юристом и не подкапатся.ведь закон у нас сами знаете в каждой статье найдется двусмысленное решение

А вы работайте как положено а не обивайте порог прокуратуры. За это вам мы деньги платим! А как вы работаете в конторе мы знаем,бывали в вашем осином гнезде!

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 11:11
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 11:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 11:14
Комментарий проходит проверку.

* Talapker
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Talapker


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 27.03.16
Отправлено: 21.02.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Для такого как ты и 10 лет будет недостаточно! Загнул...8 лет..думай хоть что пишешь...Фантазёр! Высасывают из пальца..кабы только очернить...известная тактика троллей!


Вы думаете, что это так просто - сидеть на щите управления?
Это не чай пить и в носу ковыряться...
Это тяжелый умственный и физический труд в среде, изобилующей вредными и опасными производственными факторами.
Во время штатной работы оборудования много сил тратиться на поддержание номинальных параметров пара, воды, масла, т.к. все оборудование на котельной и тем более на ТЭЦ взаимосвязано.
Что-то случилось с котлом - бегают и котельщики и турбинисты.
Отказ паровой турбины - матерятся турбинисты и вторят им котельщики.

Машинист энергоблока на крупных электростанциях - человек, который лет по пять отработал старшим машинистом и котлов и турбин. Не по тому, что с низов шел и вакансии не было, а потому, что только за 5-8 лет набирается достаточно знаний и опыта.

Про Ваше политое ядом высказывание... Цитата:
ВЧК:
Для такого как ты и 10 лет будет недостаточно! Загнул...


Инженер и грамотный специалист учиться всю жизнь.
А вот НЕКОТОРЫЕ и после 20 лет работы на таком предприятии не вылезут выше слесаря или обходчика нулевой отметки. При этом у нас на ТЭЦ и котельных оборудование малых единичных мощностей и я не говорю про котельные агрегаты и турбины, установленные на мощных станциях.
Профайл

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 11:18
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