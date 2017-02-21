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§ NG.kz
На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27246
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На поддержку и субсидирование железнодорожного машиностроения в 2017 году из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге. Об этом 20 февраля в ходе расширенного заседания министерства по инвестициям и развитию в Астане рассказал вице-министр Альберт Рау.
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ВЧК
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...




Отправлено: 21.02.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем вагоны с металлоломом отправляли бесконтрольно в Китай на переплавку? И продавали металлолом совместно с вагоном! И что самое интересное..эта же самая история происходила и с россиянами. Они так же отправляли вагоны на переплавку...

§ peshexod
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3129
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 21.02.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуй лучшее применение пенсионным накоплениям, главное что бы не слямзили и прибыль пошла на наши счета а не менеджерам в карман.
Профайл

Допекло
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...




Отправлено: 21.02.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"что бы не слямзили и прибыль пошла на наши счета а не менеджерам в карман"

Вы ещё верите в такую возможность?!

Кайрат
Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят...




Отправлено: 21.02.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////По железнодорожному машиностроению здесь тренд хороший, - сказал он. - То, что планируется выделение 50 млрд. тнг из ЕНПФ на субсидирование ставки. ///

выучили слово тренд, и суют его куда не лень.
а по сути- минимум половину разворуют, к бабке не ходи.
максимум- все.
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