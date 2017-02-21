Кайрат Re: На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят... #4







Отправлено: - 10:48 ////По железнодорожному машиностроению здесь тренд хороший, - сказал он. - То, что планируется выделение 50 млрд. тнг из ЕНПФ на субсидирование ставки. ///



выучили слово тренд, и суют его куда не лень.

а по сути- минимум половину разворуют, к бабке не ходи.

максимум- все.