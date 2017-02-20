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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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§ Серый волк
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8618
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.02.17 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
еще водоподкотовка нужна


Именно она!
:lol:

:lol: :lol:

Одна такая подКотовка к отопительному сезону легко находится при желании!
Там такие смачные желания у котов были осенью 2015 года, полтора года назад!
:lol:
https://liter.kz/mobile/ru/articles/show/12757-v_kyzylordinskoi_oblasti_ozhidaetsya_povyshenie_cen_na_teplo

Немного позлоупотребляем цитированием, а то у нас тут некоторые больше одного абзаца читать не осиливают:

Цитата:
В Кызылорде прошли публичные слушания, на которых рассматривалась заявка ГКП «Кызылорда-теплоэлектроцентр» («КТЭЦ») на повышение тарифа на тепло.

Чего же там котели? :-)
Конечно тарифчики повысить!

Цитата:
на 37 процентов. Для бюджетников и прочих хозяйствующих субъектов тариф может вырасти с 2948,1 тенге до 15 тысяч тенге за Гкал.

тут чего-то напутано у источника, но так написано.
А кто же там такой белый и пушистый?
Цитата:
Директор ГКП «КТЭЦ» Аскар Бекпаганбетов повышение тарифов связал с подорожанием топлива, повышением налогов и необходимостью возвращения инвестиционных вложений. – Департаментом АРЕМ по Кызылординской области утверждена инвестиционная программа ГКП «КТЭЦ» на 2015–2020 годы, предусматривающая обязательства провести мероприятия по обновлению, поддержке, реконструкции существующих активов на общую сумму 16224,69 млн тенге, – сообщил он. – Источниками инвестиций являются заемные средства Европейского банка реконструкции и развития – 6523,0 млн тенге, по программе «Нұрлы жол» – на 8754,0 млн тенге, и бюджетные средства – на 165,16 млн тенге.


Опаньки! А ведь обесссшал не подымать!
Но как неожиданно кредиты отдавать вдруг оказалось надо!

Дальше там идет конечно сольная Ария о страшной изношенности!
Как удивительно, правда?
И даже пужают цифрами в 82 километра сетей.

Напомним программа намечалась на
Цитата:
инвестиционная программа ГКП «КТЭЦ» на 2015–2020 годы, предусматривающая обязательства


Но дядька антимонопольщик, взял и разрешил только на 15%.
После этого осталось сказать:
"Ну вот я и очутился перед вами дорогие северные костананайцы и костананайки!

Там ещё замечательнейший перл этого господина имеется! Не пропустите!
Цитата:
Как пояснил А. Бекпаганбетов, устанавливать общедомовые счетчики тепла без согласия жильцов они не могут. – Оплата по счетчику обходится дороже, потому что вода из тепловой сети стекает в подвал, – сказал он. – Соответственно растут потребление и оплата


Вот оно чё! Оплата по счётчику обходится дороже, патамушта :-) Вода то оказывается из тепловой сети в подвал стекает!
:lol:
Интересный город наверное Кызылорда! :lol:
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§ Валентин
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.02.17 - 01:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а должно быть как у дракона или 0.7 в германии


А будет не как в Германии, и не как в Штатах - а как у нас :)
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Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 01:57
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 02:18
Комментарий проходит проверку.
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