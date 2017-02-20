Цитата: Victor Yang:

еще водоподкотовка нужна



Именно она!









Одна такая подКотовка к отопительному сезону легко находится при желании!

Там такие смачные желания у котов были осенью 2015 года, полтора года назад!



https://liter.kz/mobile/ru/articles/show/12757-v_kyzylordinskoi_oblasti_ozhidaetsya_povyshenie_cen_na_teplo



Немного позлоупотребляем цитированием, а то у нас тут некоторые больше одного абзаца читать не осиливают:



Цитата: В Кызылорде прошли публичные слушания, на которых рассматривалась заявка ГКП «Кызылорда-теплоэлектроцентр» («КТЭЦ») на повышение тарифа на тепло.

Чего же там котели?

Конечно тарифчики повысить!



Цитата: на 37 процентов. Для бюджетников и прочих хозяйствующих субъектов тариф может вырасти с 2948,1 тенге до 15 тысяч тенге за Гкал.

тут чего-то напутано у источника, но так написано.

А кто же там такой белый и пушистый?

Цитата: Директор ГКП «КТЭЦ» Аскар Бекпаганбетов повышение тарифов связал с подорожанием топлива, повышением налогов и необходимостью возвращения инвестиционных вложений. – Департаментом АРЕМ по Кызылординской области утверждена инвестиционная программа ГКП «КТЭЦ» на 2015–2020 годы, предусматривающая обязательства провести мероприятия по обновлению, поддержке, реконструкции существующих активов на общую сумму 16224,69 млн тенге, – сообщил он. – Источниками инвестиций являются заемные средства Европейского банка реконструкции и развития – 6523,0 млн тенге, по программе «Нұрлы жол» – на 8754,0 млн тенге, и бюджетные средства – на 165,16 млн тенге.



Опаньки! А ведь обесссшал не подымать!

Но как неожиданно кредиты отдавать вдруг оказалось надо!



Дальше там идет конечно сольная Ария о страшной изношенности!

Как удивительно, правда?

И даже пужают цифрами в 82 километра сетей.



Напомним программа намечалась на

Цитата: инвестиционная программа ГКП «КТЭЦ» на 2015–2020 годы, предусматривающая обязательства



Но дядька антимонопольщик, взял и разрешил только на 15%.

После этого осталось сказать:

"Ну вот я и очутился перед вами дорогие северные костананайцы и костананайки!



Там ещё замечательнейший перл этого господина имеется! Не пропустите!

Цитата: Как пояснил А. Бекпаганбетов, устанавливать общедомовые счетчики тепла без согласия жильцов они не могут. – Оплата по счетчику обходится дороже, потому что вода из тепловой сети стекает в подвал, – сказал он. – Соответственно растут потребление и оплата



Вот оно чё! Оплата по счётчику обходится дороже, патамушта Вода то оказывается из тепловой сети в подвал стекает!



Интересный город наверное Кызылорда!