Цитата: Victor Yang:

Для многоэтажек центральное отопление при нашем климате - самая недорогая и бесхлопотная вещь.

А чё же тогда жалуетесь круглый год если всё так здорово?

Цитата: Victor Yang:

Котлы же обслуживать нужно периодически! А перед этим - их купить, установить.

Об этом нужно было думать на стадии проектирования .В уже построенное многоэтажное жильё ничего и не установишь придётся терпеть и мучиться.

Цитата: Victor Yang:

Да, еще водоподкотовка нужна, чтобы радиаторы с трубами каждые 5 лет не менять.

Витя не пугай меня ,то что котёл требует обслуживания я согласен,но какая водоподготовка?А если уж на то пошло,то неужели ты и вправду думаешь что на тэц кто-то реально подготавливает воду?У них свищ прям в котельной и куча порывов по всему городу какая там подготовка, что есть то и льют.