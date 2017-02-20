Victor Yang Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с... #53





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7828

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:41 Цитата: Добринцофф:

Эта неповоротливая махина изжила себя вместе с развалом СССР

Ты неправ. Для многоэтажек центральное отопление при нашем климате - самая недорогая и бесхлопотная вещь. Котлы же обслуживать нужно периодически! А перед этим - их купить, установить. Да и по всяческим нормам котел в каждой квартире или даже доме просто не пройдет. Да, еще водоподкотовка нужна, чтобы радиаторы с трубами каждые 5 лет не менять.

Цитата: Talapker:

Строительство крупной мощной угольной ТЭЦ

С чего это угольной? У нас газа достаточно.



[Исправлено: Victor Yang, 21.02.2017 - 00:42]