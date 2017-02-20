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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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Василий Евсеевич.
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда Герцена капиталили, то все делали по ГОСТУ трубы в лотке на глубине 2 метра утепляли изовером толщиной 100мм и рубероидом! За прошедшие годы КТЭК опоясал весь город воздушками, а мы неделями ждем когда они их утеплят! Годами они безобразничали, плевали на энергосбережение, технологическую дисциплину! Права была Баженова. Давай мужик наводи порядок, выгоняй лентяев, пусть не прячутся под профсоюзное крыло. В этом году хоть стали лучше топить. Горожанам, если КТЭК будет хорошо работать одна польза.

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 00:06
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* Гость НУР
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
Гость НУР


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 20.02.17
Отправлено: 21.02.17 - 00:10
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§ Добринцофф
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5054
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.02.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корабль под названием центральное отопление,медленно но верно идёт ко дну.
Эта неповоротливая махина изжила себя вместе с развалом СССР,она и тогда была не выгодна но плыла за счёт дотаций,а в новых реалиях как и следовало ожидать показывает себя абсолютно нерентабельной и нежизнеспособной.
Но выход есть
Цитата:
Talapker:
Лучший вариант для Кустаная:
Строительство крупной мощной угольной ТЭЦ за городом в районе котельной Дизельного завода или Химзавода

Щас только эту до конца доломают и начнут новую заранее убыточную стройку века :lol:
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Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 00:17
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Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 00:32
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 00:33
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 00:34
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§ Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7828
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.02.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Эта неповоротливая махина изжила себя вместе с развалом СССР

Ты неправ. Для многоэтажек центральное отопление при нашем климате - самая недорогая и бесхлопотная вещь. Котлы же обслуживать нужно периодически! А перед этим - их купить, установить. Да и по всяческим нормам котел в каждой квартире или даже доме просто не пройдет. Да, еще водоподкотовка нужна, чтобы радиаторы с трубами каждые 5 лет не менять.
Цитата:
Talapker:
Строительство крупной мощной угольной ТЭЦ

С чего это угольной? У нас газа достаточно.

[Исправлено: Victor Yang, 21.02.2017 - 00:42]
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Гость
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя




Отправлено: 21.02.17 - 00:45
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