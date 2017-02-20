|Я не буду вдаваться в экономические вопросы выработки и распределения тепловой и электрической энергии, т.к. это дело неблагодарное и глупое. Я пройдусь по поднимаемым в статье вопросам с ТЕХНИЧЕСКОЙ стороны.
1)
Цитата:
Совсем недавно Аскар Бекпаганбетов на круглом столе, организованном костанайским обкомом КНПК, рассказывал, что отключил отопление в котельной в целях экономии. Так вот, по словам сотрудников котельной, в таком холоде оборудование отказывает. Режим работы этих приборов не позволяет настолько понижать температуру.
Расход тепла на собственные нужды, в том числе и отопление цехов ОЧЕНЬ мал. Это копейки по сравнению с общим расходом тепла. Т.е. это ВИДИМОСТЬ экономии.
Персонал теплоисточников грамотный и ясно дает понять, что это плохо сказывается на оборудовании.
Расшифрую то, что подразумевается в их словах:
В котельном и турбинном цехе оборудование работает при повышенных температуре и давлении рабочей среды: вода, пар, масло, воздух.
В цехе должна быть температура такая, какая заложена в нормативных актах.
Вдаваться в подробности не буду, но это в среднем 20-22.
В холодное время года при отключении отопления в цехе температура воздуха снижается, не смотря на множество источников тепла. Может температура быть чуть выше 5 градусов, а то и вовсе нулевая.
Это все ведет к ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОМУ росту ситуаций, приводящих к авариям - по другому работает металл ограждающих конструкций, сосуды и оборудование под давлением испытывают иные, более неблагоприятные механические нагрузки.
С теплотехнической точки зрения:
КПД котельного агрегата:
КПД=100-q2-q3-q4-q5-q6, где qi - потери в окружающую среду.
q2 - потери тепла с уходящими газами,
q3 - потери теплоты с химическим недожогом топлива,
q4 - потери с механическим недожогом,
q6 - потери тепла со шлаком и золой (не для нашего случая, т.к. котлы в Кустанае газомазутные).
Интересует нас q5 - это слагаемое характеризует долю тепла, потерянную при ОХЛАЖДЕНИИ поверхностей котла в цехе.
Вывод: чем ниже температура в цехе, тем выше потери в окружающую среду при охлаждении и тем ниже КПД, что ведет за собой увеличение расхода топлива. ТА-ДААААМ! Ниже температура в цехе-спалим больше газа!!!
2)
Цитата:
Также редакции предоставили фотографии окутанной паром крыши ТЭЦ. По словам специалистов, пропускают клапаны. По сути в воздух со свистом улетают деньги, которых так не хватает предприятию...
Действительно - сбросные предохранительные клапана пропускают, а это потери тепла и очень даже высокого потенциала...
Для справки: предохранительные клапана по пару обязаны расхаживать (подрывать) не менее, чем один раз в смену. Если этого не сделать, то при резком повышении давления в пароводяном тракте котла может произойти крупное ЧП, т.к. клапана не откроются.
3)
Цитата:
Показали и фотографию свища на трубе в котельной ТЭЦ. Сотрудники котельной рассказывают, что внесли информацию о нем в журнал дефектов еще 29 ноября 2016 года.
Вот тут у меня волосы дыбом...
4)
Цитата:
Не секрет, что раньше набирали в КТЭК родственников, это была закрытая система. Сейчас набираем только по диплому. Я сделал запрос в КГУ и КИНЭУ, чтобы мне дали список людей, получивших специальности в сфере теплоэнергетики за последние 3 года. Будем их привлекать.
Были трудовые династии. На ТЭЦ и котельных работали и передавали опыт те, кто получил закалку на КСК, химзаводе, дизельном, КЖБИ. Уровень специалистов такой, что сейчас таких мы не готовим-не дотягиваем.
Выпускникам КИнЭУ я бы даже буржуйку не доверил бы. То же скажу про столичных выпускничков. В Алма-Ате еще готовили когда-то, но увы...
5)
Цитата:
Как не наказать людей за аварии на котлах? Мы ловили спящих машинистов. Это чревато остановкой котла, которое предполагает увеличение расхода газа, электроэнергии.
Скажу по секрету - машинисты котлов, турбин, целых блоков спят на рабочем месте от того, что 12 часовая смена на таком опасном предприятии это слишком много. Наибольшая аварийность, как показала практика, возникает в последние 4 часа смены.
А по хорошему счету - машиниста должна привести в чувство световая и звуковая сигнализация.
На газомазутных котлах вообще делать нечего при выставленном режиме.
На пылеугольных котлагрегатах проблему решают иначе - машинист ставит расход воздуха в мельницы больше режимного и спокойно отдыхает. При этом несколько падает экономичность котла из-за изменения тонины помола топлива (растет крупность частиц угля). Если следовать режимной карте, то замучаются члены профсоюза с кувалдами бегать к мельницам и питателю - уголь завалит мельницу.
6)
Цитата:
По его словам, в котельной допускается температура 5 градусов, сейчас эта норма не нарушается. - Ни одного срыва за то время, что я работаю, не было.
Без комментариев. Я бы на голове котла бы всю смену сидел бы. Там теплее.