аргентина -ямайка:

с Троцким прислали около трёхсот еврейских гангстеров из Манхеттеновского Ист-Сайда, уже поднаторевших в перестрелках с полицией в шумной уличной войне времён «сухого закона».

В полночь 16 января 1920 года Восемнадцатая поправка к Конституции США вступила в действие, и на всей территории США производство, транспортировка и продажа алкоголя стали нелегальны. Началось время Prohibition - Сухого закона.