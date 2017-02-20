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Куратор темы: nurgeldy
* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
с Троцким прислали около трёхсот еврейских гангстеров из Манхеттеновского Ист-Сайда, уже поднаторевших в перестрелках с полицией в шумной уличной войне времён «сухого закона».

:lol: будучи не уверен в своей памяти,забил в гугле "время сухого закона в США"... :-) и получил:Цитата:
В полночь 16 января 1920 года Восемнадцатая поправка к Конституции США вступила в действие, и на всей территории США производство, транспортировка и продажа алкоголя стали нелегальны. Началось время Prohibition - Сухого закона.
:lol:
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* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думаю что Вы правы,написавЦитата:
аргентина -ямайка:
нужно читать и анализировать , задавать себе вопросы
вот только меня озадачивает мысль "а почему сами не следуете этому правилу?"....
:lol:
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* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
если интересно , прочитайте книгу Реабилитации не будет или Анти-Архипелаг Столешников А.П
Профайл Послать приватное сообщение аргентина -ямайка

почитаю... обязательно почитаю...
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гость
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А как а как а как......
Ты там не задыхаешься от злобы?
Никогда, никогда не поносил как ты ветеранов..
Сам приведи пример то где..
Да, понты сегодняшние власти мне порой неприятны, которые используют в своей выгоде ветеранов..
Но это путать как то глуповато..

Во как!
А не ты ли писал, что твой дед не желая служить Советской Власти перешёл на сторону немцев? Не ты ли стебался над Георгиевской Лентой?
Ещё хвалился этим. А теперь деда в герои записал?
Чудак ты!
На букву "М"!

* 07Litra
Флуд и оффтопик (часть 2)
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 21.02.17 - 00:07
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 21.02.17 - 00:40
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Страница 846 из 846«1...844845846
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