Цитата: 07Litra:

кста,я сомневался в теории "опломбированного дипломатического вагона", в котором,якобы Ленин с соратниками прибыл из Германии в Питер... но не так давно в zdf-history с Гвидо Кнопп (Guido Knopp) рассказывали об ЭТОМ путешевствии вождя... не было вагона,не было соратников... был дедушка Ленин один и был известен очень ограниченному кругу спецов...

ему можно верить ? думаю вообще сейчас никому нельзя верить . нужно читать и анализировать , задавать себе вопросы .а это вот например ?

Цитата: По горячим следам отречения царя от престола, на пароходе «Кристианафьорд», из Нью-Йорка в Петроград в мае 1917 года был прислан Троцкий. Троцкий прибыл не с пустыми руками. Пароход был набит оружием, и с Троцким прислали около трёхсот еврейских гангстеров из Манхеттеновского Ист-Сайда, уже поднаторевших в перестрелках с полицией в шумной уличной войне времён «сухого закона». Одновременно астрономические и неограниченные суммы денег сопровождали Троцкого из Уолл-Стрита через шведский банк «Някен» до самого Петрограда. Ирония судьбы заключается в том, что именно за связь с буржуями Уолл-стрита Троцкий уничтожит десятки миллионов ни в чём не повинных людей, назвав эту целенаправленную резню нейтральным словом «гражданская война», как будто это была внутренняя склока, в которой повинны сами люди, а не была запланированным уничтожением десятков миллионов людей. Троцкий знал, что он прибыл по поручению и со всеми полномочиями хозяев этой планеты

если интересно , прочитайте книгу Реабилитации не будет или Анти-Архипелаг Столешников А.П