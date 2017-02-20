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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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кайрат
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец!!! Директору давно пора порядок навести!

грусть
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его опыт руководства и финансового руководства в Кызылорде был настолько удачным, что власти поспешили избавится от него. А в Костанае он как раз на своём месте. Будет улучшать и продолжать. Ждите как в Павлодаре...

Анара
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой знакомый работает в ГКП КТЭК. С его слов Руководство менялось, но не издевалось над рабочими. Сейчас урезают премии.вредность.одни должности сокращают ссылаясь на кризис,и тут же открывают две новые с окладом в разы. И кто на эти должности пришел????????????? и как понимает работу????????????? Производство???????????????????Потребителей??????????????Разговорная речь с простым потребителем????????????Пройти к Директору или Начальнику абонентской службы с вопросом-это как в Кремль.Раньше все было прозрачно.

§ Talapker
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Talapker


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 27.03.16
Отправлено: 20.02.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не буду вдаваться в экономические вопросы выработки и распределения тепловой и электрической энергии, т.к. это дело неблагодарное и глупое. Я пройдусь по поднимаемым в статье вопросам с ТЕХНИЧЕСКОЙ стороны.

1)
Цитата:
Совсем недавно Аскар Бекпаганбетов на круглом столе, организованном костанайским обкомом КНПК, рассказывал, что отключил отопление в котельной в целях экономии. Так вот, по словам сотрудников котельной, в таком холоде оборудование отказывает. Режим работы этих приборов не позволяет настолько понижать температуру.


Расход тепла на собственные нужды, в том числе и отопление цехов ОЧЕНЬ мал. Это копейки по сравнению с общим расходом тепла. Т.е. это ВИДИМОСТЬ экономии.
Персонал теплоисточников грамотный и ясно дает понять, что это плохо сказывается на оборудовании.
Расшифрую то, что подразумевается в их словах:
В котельном и турбинном цехе оборудование работает при повышенных температуре и давлении рабочей среды: вода, пар, масло, воздух.
В цехе должна быть температура такая, какая заложена в нормативных актах.
Вдаваться в подробности не буду, но это в среднем 20-22.
В холодное время года при отключении отопления в цехе температура воздуха снижается, не смотря на множество источников тепла. Может температура быть чуть выше 5 градусов, а то и вовсе нулевая.
Это все ведет к ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОМУ росту ситуаций, приводящих к авариям - по другому работает металл ограждающих конструкций, сосуды и оборудование под давлением испытывают иные, более неблагоприятные механические нагрузки.

С теплотехнической точки зрения:
КПД котельного агрегата:
КПД=100-q2-q3-q4-q5-q6, где qi - потери в окружающую среду.
q2 - потери тепла с уходящими газами,
q3 - потери теплоты с химическим недожогом топлива,
q4 - потери с механическим недожогом,
q6 - потери тепла со шлаком и золой (не для нашего случая, т.к. котлы в Кустанае газомазутные).
Интересует нас q5 - это слагаемое характеризует долю тепла, потерянную при ОХЛАЖДЕНИИ поверхностей котла в цехе.
Вывод: чем ниже температура в цехе, тем выше потери в окружающую среду при охлаждении и тем ниже КПД, что ведет за собой увеличение расхода топлива. ТА-ДААААМ! Ниже температура в цехе-спалим больше газа!!!

2)
Цитата:
Также редакции предоставили фотографии окутанной паром крыши ТЭЦ. По словам специалистов, пропускают клапаны. По сути в воздух со свистом улетают деньги, которых так не хватает предприятию...

Действительно - сбросные предохранительные клапана пропускают, а это потери тепла и очень даже высокого потенциала...
Для справки: предохранительные клапана по пару обязаны расхаживать (подрывать) не менее, чем один раз в смену. Если этого не сделать, то при резком повышении давления в пароводяном тракте котла может произойти крупное ЧП, т.к. клапана не откроются.

3)
Цитата:
Показали и фотографию свища на трубе в котельной ТЭЦ. Сотрудники котельной рассказывают, что внесли информацию о нем в журнал дефектов еще 29 ноября 2016 года.

Вот тут у меня волосы дыбом...

4)
Цитата:
Не секрет, что раньше набирали в КТЭК родственников, это была закрытая система. Сейчас набираем только по диплому. Я сделал запрос в КГУ и КИНЭУ, чтобы мне дали список людей, получивших специальности в сфере теплоэнергетики за последние 3 года. Будем их привлекать.


Были трудовые династии. На ТЭЦ и котельных работали и передавали опыт те, кто получил закалку на КСК, химзаводе, дизельном, КЖБИ. Уровень специалистов такой, что сейчас таких мы не готовим-не дотягиваем.
Выпускникам КИнЭУ я бы даже буржуйку не доверил бы. То же скажу про столичных выпускничков. В Алма-Ате еще готовили когда-то, но увы...

5)
Цитата:
Как не наказать людей за аварии на котлах? Мы ловили спящих машинистов. Это чревато остановкой котла, которое предполагает увеличение расхода газа, электроэнергии.

Скажу по секрету - машинисты котлов, турбин, целых блоков спят на рабочем месте от того, что 12 часовая смена на таком опасном предприятии это слишком много. Наибольшая аварийность, как показала практика, возникает в последние 4 часа смены.
А по хорошему счету - машиниста должна привести в чувство световая и звуковая сигнализация.
На газомазутных котлах вообще делать нечего при выставленном режиме.
На пылеугольных котлагрегатах проблему решают иначе - машинист ставит расход воздуха в мельницы больше режимного и спокойно отдыхает. При этом несколько падает экономичность котла из-за изменения тонины помола топлива (растет крупность частиц угля). Если следовать режимной карте, то замучаются члены профсоюза с кувалдами бегать к мельницам и питателю - уголь завалит мельницу.

6)
Цитата:
По его словам, в котельной допускается температура 5 градусов, сейчас эта норма не нарушается. - Ни одного срыва за то время, что я работаю, не было.

Без комментариев. Я бы на голове котла бы всю смену сидел бы. Там теплее.
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Диоген
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно у них дома тепло? или им наплевать в очередной раз на простой народ, лишь бы им было хорошо. Куда деваться простым людям, а не монополистам. И если честно народу наплевать на их разборки. Лишь был качественный сервис за наши деньги.

* Гость НУР
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Гость НУР


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 20.02.17
Отправлено: 20.02.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда японская компания оказывается в тяжелом положении, первый, кому урезают зарплату, -её президент. Если ситуация становится ещё более серьезной, именно он первым уходит в отставку. А 130 человек это не шутки подписавшихся под жалобой!!! И 120 человек уволившихся с предприятия!!!
А профкому респект которая борется за права людей!!!
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Любознательный
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за пояснение. Очень грамотно.

112
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость НУР:
130 человек это не шутки подписавшихся под жалобо

По моему там говорится о том, что можно делать выводы что это клевета и никакие 130 человек ничего не подписывали..

§ Victor Yang
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7828
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.02.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это тот который предлагал "альтернативное топливо" - навоз и дрова? И он же назвал "энергосбережением" собственные нарушения техники безопасности? Такой исполнителем должен работать, а не руководителем.
Цитата:
в котельной допускается температура 5 градусов

Если в помещении находятся работники более двух часов подряд - температура должна быть не ниже 16 градусов - в зависимости от тяжести работ. В котельной, скорее всего, температура должна быть выше.
Гост 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=666

Хотя, в какой-то мере ему можно посочувствовать - сооружения старые, финансирование небольшое, но нужно навести порядок.

[Исправлено: Victor Yang, 20.02.2017 - 23:45]
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112
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, у меня что в Рудном, что в Костанае на Альфараби жара.
В Костанае обычные китайские батареи, взятые в 2004м году и полипропилен..

Серпентарий
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет набора родичей прав новый. Но и сам ведь по знакомству стал начальником.
Насчет увольнений тоже прав. Неужнли, кто из нас будет защищать тепловиков? Абонентский отдел-грубенькая старушка. Контролеры ничего.
Забыли как в апреле раньше жарко было в квартирах- посмотрите комменты прошлых лет в НГ - не выключали тепло до мая, чтобы за тепло доп.деньги взять. При новом этого нет.
А коллективное письмо - это обычно иницируют люди, засидевшиеся в руководстве, кивания на народ - это всего лишь прикрытие. Низкая температура - это умельцы из ПКСК, сговор - хотели население толкнуть, но не получилось.
Большое акиматское дело с посадок таких же близких людей прежнего акима начиналось. Уберут начальника-кандидата и начнется

Любознательный
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Любознательный:
Спасибо за пояснение. Очень грамотно.

Это комментарий для Talapker

Олег
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ахахахаха....какие враги????? назначили человека со стороны на предприятие,он увольняет всех по одному,в порядке очереди и ставит своих людей.Вот народ и поднялся.........вообще не понимаю,смысл это обсуждать,,,,пусть ген прокурор решает кто друг,кто враг,кто просто так.....

Гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
именно он

* Гость НУР
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Гость НУР


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 20.02.17
Отправлено: 20.02.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Персонал в тепловой компании очень профессиональный, но есть проблемы с оборудованием, - отметил Аскар Узакбергенович. - Нужно модернизировать котлы, горелки, привлекать инвестиции. Я пришел сюда с должности директора Кызылординской тепловой компании. С 2010 года работаю с ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). В Кызылординскую компанию мне удалось привлечь $37 млн. Из них $18,5 млн - кредиты ЕБРР, $11 млн - гранты правительства РК, $5,5 млн - из фонда господдержки, плюс еще деньги по грантам.


Персонал его устраивал. Что сейчас ему не так?! Кредиты там набрал. Теперь в Костанай приехал предприятие "посадить"

..а на счет династий... он тоже приехал не один а со своей командой которые занимают руководящие должности. Вот таки дела!
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